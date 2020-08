Zusammenfassung

Die spanischen Touristen, die am Mittwochabend bei einem Canyoning-Unglück im Calfeisental ums Leben kamen, sind von einem heftigen Gewitter überrascht worden. Gesteins- und Wassermassen rissen die vier Männer mit sich. Drei Opfer wurden im Stausee Gigerwald gefunden.

Die Gruppe, vier Männer und zwei Frauen, war um 16 Uhr beim Einstiegsort in der Parlitobelschlucht. «Alle sechs gehen zusammen ihrer Leidenschaft des Canyoning-Sports nach», sagte Polizeisprecher Hanspeter Krüsi am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Vättis. Es handelt sich also um erfahrene Freizeitsportler. Die beiden Frauen wanderten zu Fuss wieder ins Tal. Um 18.10 Uhr ereignete sich ein heftiges Gewitter. Um 19 Uhr schlugen die Frauen Alarm.

«Beim ersten Überflug zeigten sich deutliche Gewittereinwirkungen und Murgänge in der Parlitobelschlucht», sagte Armin Grob, Fachspezialist für Canyoning bei der Alpinen Rettung Ostschweiz.

Zwei Canyoning-Rettungspezalisten hätten die Suche nach den Vermissten aufgenommen. Ein Opfer wurde in der Einmündung des Stausees gefunden. Zwei weitere im Gigerwaldsee. Ein Mann wird immer noch vermisst.

Laut SRF Meteo waren zur Zeit des Unglücks lokal heftige Gewitter mit grossen Regenmengen erwartet worden. Das Gewitter sei von der Zentralschweiz nach Glarus und weiter bis Vättis gezogen, wo um 18.30 Uhr am Unglücksort südlich von Vättis eine Regenmenge von rund 40 Millimetern verzeichnet wurde. Das Gewitter erreichte laut SRF Meteo die Gefahrenstufe 2 von 3 gemäss europäischen Standards, zudem hatten Wetterdienste davor gewarnt.