Kürzlich habe ich mich dabei ertappt, wie ich über zwei Theateraufführungen geschimpft habe, so richtig gemein verrissen hab ich sie, ungefähr so wie die zwei alten Männer in der «Muppet Show», die alles nur noch grässlich finden. Ich liebe die zwei alten Herren, aber so zu werden wie sie, kommt nun wirklich nicht in Frage. Andererseits macht mich schlechtes Theater nun mal wütend, zunehmend, von Altersmilde keine Spur. Muss ich aufpassen? Es gibt so viele verbitterte alte Menschen. Wie sind sie bloss so geworden?