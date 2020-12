Je mehr freie Zeit bleibz, desto grösser wird das Bedürfnis nach Bespassung: Kinder schauen sich einen Film an. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Zwischen Weihnachten und dem 4. Januar – also dann, wenn der Alltag im neuen Jahr wieder so richtig losgeht – liegen zehn Tage. Das sind zehn Tage, die wegen der momentanen Sicherheitsmassnahmen nicht wie üblich ausgefüllt werden können mit Familienfeiern, Kinofilmen, Abstechern bei Verwandten, Skiausflügen,

Schwimmbadbesuchen oder Silvesterpartys.

Für einmal hätte es in diesen Tagen also genauso besinnlich werden können, wie es in all den Liedern besungen wird: stille Nacht, heilige Nacht, selige Weihnachtszeit. Aber mit so viel Musse können viele anscheinend überhaupt nicht umgehen. Das mussten letzte Woche die Zürcher Pestalozzi-Bibliotheken erleben, die völlig überrannt wurden von Menschen, die offenbar an einer akuten Beschäftigungspanik leiden. Anderen Bibliotheken im Kanton erging es ebenso.