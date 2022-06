30 – die magische Grenze – Warum fühlen wir uns plötzlich so alt? Obwohl man schon längst erwachsen ist, fühlt sich der 30. Geburtstag wie das Ende der Jugend an. Eine Suche nach Gründen. Lisa Groelly

Happy Birthday! Wohl kaum ein Geburtstag löst so viel aus wie der dreissigste. Foto: Iris C. Ritter

Was immer in weiter Ferne schien, wird in diesem Jahr knallharte Realität. Zahlreiche meiner Freunde und ich überschreiten dieses Jahr die magische Grenze: Wir werden dreissig.

Was ich immer für einen Mythos gehalten habe, stellt sich nun als gar nicht so falsch heraus. Je mehr ich mit Menschen in meinem Umfeld spreche, desto mehr stelle ich fest, dass der 30. Geburtstag bei vielen tatsächlich eine kleinere oder grössere Sinneskrise auslöst.