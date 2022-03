Krankhafter Haarausfall – Warum Frauen plötzlich ihre Haare verlieren Mit seinem Spruch zur Glatze von Jada Pinkett Smith hat der Comedian Chris Rock einen wunden Punkt getroffen: Die Frau von Will Smith leidet an einer Krankheit, die kahle Stellen am Kopf hinterlässt. Denise Jeitziner

Jada Pinkett Smith nach der Oscarverleihung, an der ihr Mann Will Smith den Komiker Chris Rock schlug. Dieser hatte einen Spruch über ihre Glatze fallen lassen. Foto: Keystone

Warum tickt man wegen einer vermeintlich harmlosen Stichelei derart aus? Das fragen sich viele seit dem Ausraster von Will Smith an der Oscarverleihung. Nachdem der Komiker Chris Rock mit Seitenhieb auf Jada Pinkett Smith gesagt hatte, er freue sich schon auf Teil 2 von «G.I. Jane» – ein Drama um eine Elitesoldatin, die Glatze trägt –, stürmte Will Smith auf die Bühne, verpasste Chris Rock eine Ohrfeige und brüllte ihn vor Millionenpublikum an, er solle seine Frau in Ruhe lassen.

Ihr fielen plötzlich die Haare aus