Fotovoltaik und Energiewende – Warum es mit dem Ausbau von Solarstrom nicht schneller vorwärtsgeht Die Technologie ist da, die Aufträge sind es auch – und trotzdem jammern Solarunternehmerinnen und Solarunternehmer. Was ist da los? Christian Zürcher

So könnten die Fassaden der Zukunft aussehen. Das Datencenter Vantage in Neuhegi mit Panels der Firma Megasol. Foto: Madeleine Schoder

Mit sieben Jahren interessierte sich Markus Gisler für Solarenergie. Mit elf stellte er in der Garage Solargartenlampen her. Mit zwölf gründete er die Firma Megasol. Heute leitet der 40-Jährige über 240 Mitarbeitende und Europas «führenden Hersteller von Solarmodulen». Das schreibt Megasol über Megasol auf seiner Website.

Die Frage hat an neuer Dringlichkeit gewonnen. Es herrscht Krieg in der Ukraine. Der Schweiz droht ab 2025 im schlimmsten Fall während einiger Tage im Jahr ein Strommangel. Wer und was bringt uns künftig möglichst unabhängig die Energie? Die Möglichkeiten sind überschaubar. Gaskraftwerke? Möglich, aber problematisch. AKW? Möglich, aber noch problematischer. Wasserkraft? Raumplanerisch kompliziert. Windräder? Raumplanerisch noch komplizierter.