«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum es knapp wird für das CO₂-Gesetz Klimathemen sind seit einigen Jahren im Hoch – und das CO₂-Gesetz wäre ein Meilenstein für die Schweizer Klimapolitik. Doch es droht abzustürzen. Was ist schief gelaufen? Mirja Gabathuler

Die CO₂- Emissionen reduzieren – das gehört zu den klassischen Anliegen der Klima-Bewegung. Doch ob das CO₂-Gesetz der richtige Weg ist, darüber sind sich nicht alle Aktivistinnen einig. Bild: Keystone



«Ufe mit de Klimaziil – abe mit em CO₂!» Die Klimajugend ist heute zum ersten Mal seit längerer Zeit zurück auf der Strasse und fordert, dass die Schweiz mehr gegen den Klimawandel unternimmt.

Wie steht das Schweizer Stimmvolk zur Forderung «runter mit dem CO₂»? Das wird sich in wenigen Wochen an der Urne zeigen. Am 13. Juni kommt mit dem CO₂-Gesetz eine gewichtige Klima-Vorlagen zur Abstimmung. (Hier finden Sie alles, was Sie dazu wissen müssen.)

Laut der neusten Tamedia-Umfrage wird es knapp für die Vorlage: Nur noch knapp die Hälfte der Stimmbevölkerung spricht sich dafür aus. Wieso eigentlich? Über was genau stimmen wir ab – wen würde das neue Gesetz wie betreffen? Und warum ist sich selbst die Klima-Bewegung uneinig, ob sie das Gesetz unterstützen will? Darüber spricht Wissenschaftsredaktor Martin Läubli in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos».

Fehler gefunden?Jetzt melden.