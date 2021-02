Leitartikel zur Corona-Müdigkeit – Warum es guttut, die Hoffnung aufzugeben Wir alle haben den Corona-Blues. Die gute Nachricht ist: Wir können unser Bewusstsein dagegen impfen. Meinung Marius Huber

Eiseskälte am Pfäffikersee: Wir sind alle viel zäher, als wir meinen – und wenn wir nach draussen gehen, erinnern wir uns daran. Foto: Sabina Bobst

Das werden schwierige Sportferien. Wir haben die Schnauze voll von Corona, sind krisenmüde. Nicht nur jene, die in akuter Existenznot sind, auch alle anderen. Wie kommen wir da bloss wieder raus?

Zuerst, indem wir das Problem erfassen. Es ist nicht das Virus. Es ist nicht die Politik. Das sind Dinge, die wir kaum ändern können. Ein Problem aber ist per Definition eine Aufgabe, schwer, aber lösbar. Wo also ist dieses Problem? In unseren Köpfen und Herzen.

Wir taumeln gereizt mit schweren Beinen voran und wollen nur noch ins Ziel kommen.

Wir reagieren auf diese Krise empfindlicher als frühere Generationen. Obwohl der Bundesrat etwas Entscheidendes richtig machte. Etwas, was Politiker fast nie tun: Statt uns zu erzählen, was wir hören wollten, mutete er uns die triste Wahrheit zu. Berühmtestes Vorbild ist Winston Churchill, der den Briten 1940 nichts zu bieten hatte als «Blut, Mühsal, Tränen und Schweiss». So weit ging Alain Berset nicht, aber er machte vor einem Jahr klar: «Das ist nicht ein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon.» Und Marathon heisst Leiden.