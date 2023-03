Gesünder leben – Warum es besser ist, den Kaffee ohne Milch zu trinken Kaffee schärft die Aufmerksamkeit und soll sogar vor Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Demenz schützen. Um von dieser positiven Wirkung zu profitieren, muss man allerdings wissen, wie man ihn am vorteilhaftesten trinkt. Stefan Aerni

Wer den Kaffee mit Milch trinkt, mindert dessen gesundheitsfördernde Wirkung. Foto: Gentside

Ob als Muntermacher am Morgen, in der Arbeitspause oder als Verdauungshilfe nach dem Mittagessen: Kaffee gehört zu den beliebtesten Getränken in der Schweiz. Besonders gerne genossen werden Café crème, Milchkaffee und Cappuccino.