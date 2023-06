BaZ-Texte als Buch – Warum Elefant Tusker weint und weitere Geschichten Am Donnerstag wurde das Buch «Im Zolli-Gehege» vorgestellt. Es schaut hinter die Kulissen des Tierparks. Im Quiz können Sie mit etwas Glück ein Exemplar gewinnen. Raphaela Portmann Julia Konstantinidis

Das Buch entstand aufgrund der BaZ-Sommerserie von 2022.

Der Sommer 2022 war für die BaZ-Redaktorinnen und -Redaktoren ein lehrreicher. Denn für die damalige Sommerserie interviewten sie Mitarbeitende des Basler Zolli und lernten zwischen Futterkesseln und Heugabeln Wissenswertes über die Tiere – und die Menschen, die sich um sie kümmern.

Am Donnerstagabend fand im Gamgoas-Haus im Zolli die Vernissage zum Buch statt, das die entstandenen Artikel als Sammlung unter dem Titel ­­­­«Im Zolli-Gehege – 18 aussergewöhnliche Einblicke» zusammenbringt. Die BaZ hat es in Zusammenarbeit mit dem Friedrich-Reinhardt-Verlag herausgegeben.

Zolli-Direktor Olivier Pagan freute sich über die Begeisterung, die das Buch transportiert. Foto: Lucia Hunziker

Zolli-Direktor Olivier Pagan freute sich in seiner Anrede darüber, dass das Buch ­­­­«keine theoretische Verfassung ist, sondern die Mitarbeitenden zu Wort kommen lässt. Man erfährt vom Alltag im Zolli, und das mit Tiefgang.» Das Buch lebe zudem von den beschriebenen Anekdoten, welche die einzelnen Geschichten so lesenswert machten. Er liess es sich nicht nehmen, zwei unvergessliche Erlebnisse aus seiner Zeit als Zolli-Tierarzt mit den gut 50 Gästen zu teilen, als er der Elefantenherde Antibiotika in geschmolzener Schokolade verabreichte oder für einen Elefanten mit Zahnschmerzen bei einem Zahnarzt eine riesige Dosis an Füllmaterial bestellen musste.

Jene Menschen, die sich tagtäglich um die insgesamt 9346 Tiere aus 551 Tierarten kümmern, «arbeiten deshalb im Zolli, weil sie von den Tieren begeistert sind», sagte Pagan. Bei der Lektüre des Buchs spüre man auf jeder Seite die Begeisterung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit der sie am Werk seien, so Pagan.

Begeistert von der Co-Produktion mit der BaZ war Alfred Rüdisühli vom Friedrich-Reinhardt-Verlag: «Wir haben das Buch mit viel Spass und Kompetenz gemeinsam entwickelt.» Seine Geschichte mit dem Zolli sei eine lange – seit er bei seinem Antritt im Verlag vor dreissig Jahren ein Buch über das Vivarium des Zolli herausgegeben habe. Umso mehr freue er sich über die jüngste Neuerscheinung, «bei der die Tiere die Hauptakteure sind».

Zolli-Direktor Olivier Pagan und BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr sprechen über das neue Zolli-Buch. Video: Lucia Hunziker

Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier fasziniere die Menschen, sagte BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr. Dass nun alle Reportagen, die von dieser Verbindung berichten, zwischen zwei Buchdeckeln vereint sind, sei «ein Freudentag für den Journalismus. Denn selten hat man das Werk einer gesamten Redaktion in einem Buch vereint.»

Haben wir Sie neugierig gemacht? Testen Sie Ihr Wissen über den Zolli – und mit ein bisschen Glück gewinnen Sie ein Exemplar des Buches, das ungewöhnliche Einblicke in den Tierpark gewährt.

Den Basler Zolli gibt es seit bald 150 Jahren. Welche Tiere wurden in den ersten paar Jahren wirklich gehalten?

A) Elche, Büffel und Füchse

b) Leoparden, Elefanten und Gnus

C) Seelöwen, Hunde und Eisbären

In welchem Jahr kam das erste Löwenpaar in den Zoo Basel?

Wenn sie nicht jagen, faulenzen sie den ganzen Tag: Löwen. (Symbolbild) Foto: Jeremy Avery

A) 1890

b) 1912

C) 1934

In den 1950er-Jahren waren fünf Elefantenjungen stadtbekannt. Welcher Fakt über Omari, Katoto, Beira, Ruaha und Idunda stimmt nicht ?

A) Sie machten regelmässig Spaziergänge durch den Allschwiler Wald und die Basler Innenstadt.

B) Sie foppten andere Tiere durch deren Gehegezaun hindurch.

C) Sie schliefen immer gemeinsam und im Stehen.

Für das Buch und die Artikelreihe «Im Zolli-Gehege» haben BaZ-Redaktoren Tierpfleger und ihre Schützlinge im Zoo besucht. Darunter auch Tusker. Welches Tier steckt hinter diesem Namen?

A) Ein mächtiger Elefantenbulle

B) Ein verspieltes Totenkopfäffchen

C) Ein niedliches Nashorn-Baby

Wie viel Kilogramm Fleisch und Heu fressen die Basler Zootiere jährlich?

A) 12’000 Kilo Fleisch und 90’000 Kilo Heu

B) 20’000 Kilo Fleisch und 180’000 Kilo Heu

C) 50’000 Kilo Fleisch und 290’000 Kilo Heu

Verrückte Vögel: Welcher Name ist frei erfunden und bezeichnet keine Vogelart des Basler Zolli?

Zwei Sonnenvögel im neuen Vogelhaus des Basler Zoos. Foto: Zoo Basel

A) Scharlachspint

B) Blaukraushericht

C) Sumbawadrossel

