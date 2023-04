Basler Denkmalschutz – Warum ein Betonblock das Prädikat «schützenswert» erhält Ein Bau im Gellert aus den 1960er-Jahren kommt unter Denkmalschutz, eine Villa vis-à-vis nicht. Der Laie staunt: Wird architektonische Hässlichkeit belohnt? Ein Lehrstück. Martin Furrer

Der Lindenweg im Gellert-Quartier: Der Block aus den 1960er-Jahren (rechts) wurde soeben unter Denkmalschutz gestellt, die Villa hingegen nicht. Foto: Nicole Pont

Ein Spaziergänger geht in Basel den Lindenweg entlang, eine Seitenstrasse im Gellert-Quartier, nahe der St.-Alban-Anlage. Vor der Liegenschaft Lindenweg 1–7 bleibt er stehen. Sein Blick wandert hin und her, gleitet der etwa 90 Meter langen Fassade entlang und dann hinauf zur Dachterrasse. Wie eine überdimensionierte, 25 Meter hohe, leicht zerdrückte Cremeschnitte liegt der Bau quer zur Gellertstrasse und dem Rennweg. «Er erinnert ein bisschen an einen DDR-Plattenbau», denkt der Passant: Betonsäulen, Backsteinsockel und dunkle Kacheln an der Fassade zeichnen das Gebäude aus. Ein architektonisches Juwel ist es auf jeden Fall nicht.

Doch kürzlich, war im Kantonsblatt zu lesen, hat der Basler Regierungsrat diese Liegenschaft unter Denkmalschutz gestellt. Der Laie staunt: «Wie bitte? Wird Hässlichkeit auch noch belohnt?» Verwirrt setzt er seinen Spaziergang fort.

Und siehe da: Was erblickt er auf der Strassenseite gegenüber? Eine Villa. Sie hat das Prädikat «prachtvoll» zweifellos verdient. «Zum Lindenhof» steht in geschwungenen Lettern an der Fassade. Die Liegenschaft mit der Hausnummer 6 – eine Mischung aus Historismus und Jugendstil – besticht durch ihr senfgelbes Mauerwerk, eine vergoldete Sonne auf dem Vordach und zwei Säulen mit kunstvollen Verzierungen an den Kapitellen. Der Kontrast zum grauen Block aus den 1960er-Jahren könnte grösser nicht sein.

«Die leicht schräg gestellte Fassade verleiht dem robust-mineralischen Betonbau eine unerwartete Verspieltheit»: Denkmalgeschützte Liegenschaft Lindenweg 1–7 im Gellert-Quartier. Foto: Nicole Pont

Käme erst unter Denkmalschutz, wenn ein Umbau geplant wäre: Villa «Zum Lindenhof» am Lindenweg 6 im Gellert-Quartier. Foto: Nicole Pont

Wer jetzt meint, selbstverständlich stehe auch der «Lindenhof» – immerhin ein Zeitzeuge aus der Epoche von Historismus und Jugendstil – unter Denkmalschutz, der irrt. Eine kleine Nachforschung ergibt: Anders als die Liegenschaft Lindenweg 1–7 hat die Villa das staatliche Label «denkmalgeschützt» bisher noch nicht erhalten.

Verkehrte Welt? Anruf bei der kantonalen Denkmalpflege. Anne Nagel, Leiterin Inventarisation und Dokumentation, erklärt: «Auch Bauten der Nachkriegsmoderne und späterer Jahre können architektonische Zeitzeugen und damit so schützenswert sein wie zum Beispiel Häuser aus dem Mittelalter.»

«Ein herausragendes Beispiel des gehobenen innerstädtischen Mietwohnungsbaus der 1960er-Jahre.» Anne Nagel, Kantonale Denkmalpflege Basel-Stadt

Was macht die Liegenschaft Lindenweg 1–7 so besonders? Sie sei «vor allem in architekturhistorischer, städtebaulicher sowie bautypologischer Hinsicht» ein «herausragendes Beispiel des gehobenen innerstädtischen Mietwohnungsbaus der 1960er-Jahre in Basel», sagt Anne Nagel.

Was bedeutet das? Der Bau, zwischen 1963 und 1966 vom Basler Architekten Martin H. Burckhardt entworfen, ist ein Zeuge des Brutalismus. Damit ist nicht etwa gewalttätige Architektur gemeint; der Begriff leitet sich vielmehr vom französischen Wort «béton brut» ab, man könnte es mit «Roh- oder Sichtbeton» übersetzen. Er steht damit in der Tradition eines Le Corbusier, der mit solch funktionalistischen, geometrisch gegliederten Gebäudeentwürfen als Architekt Weltruhm erlangte.

«Das Ensemble», sagt Anne Nagel, «repräsentiert die zweite Generation herrschaftlicher Wohnkultur im einstigen Villenquartier.» Bemerkenswert seien unter anderem die in leichtem Zickzack geführte Fassade aus Schalungsbeton und die daran angebrachten, anthrazitfarbenen Steinzeugplatten.

Auch die Betreiber der Website «Architektur Basel» loben: «Die leicht schräg gestellte Fassade verleiht dem robust-mineralischen Betonbau eine unerwartete Verspieltheit.»

«Innovativ» seien auch die Grundrisse der fast 130 Quadratmeter grossen Wohnungen mit fünfeinhalb Zimmern, sagt Anne Nagel. Sie seien «für damalige Verhältnisse mit Naturstein, Parkett und Cheminées hochwertig ausgestattet».

So funktioniert Denkmalschutz in Basel Infos einblenden Stehen bei Objekten, die bereits im Inventar schützenswerter Bauten eingetragen sind (das ist die Vorstufe zur definitiven Unterschutzstellung), Umbaumassnahmen an, reicht das Bau- und Gastgewerbeinspektorat die entsprechenden Baugesuche an die Kantonale Denkmalpflege weiter. Bei grösseren Eingriffen oder gar einem geplanten Abbruch prüft diese, allenfalls auch mit externen Gutachten, ob ein Objekt schutzwürdig ist. Kommt sie zum Schluss, dies sei der Fall, setzt sie zusammen mit der Eigentümerschaft einen Schutzvertrag auf. Seit 2013 ist eine einvernehmliche Lösung mit Abschluss eines Schutzvertrages die Regel. Vorher konnten die Behörden ein Objekt nur per Verfügung unter Denkmalschutz stellen. Zwischen 2017 und 2022 liess der Regierungsrat pro Jahr durchschnittlich sechs Liegenschaften ins Denkmalverzeichnis eintragen. Mit einer Ausnahme kam es dabei immer zu einvernehmlichen Lösungen. Die Gerichte mussten in diesem Zeitraum zwei Rekurse des Heimatschutzes Basel und der Freiwilligen Basler Denkmalpflege behandeln, die gegen Nichtunterschutzstellungen Einsprache erhoben. (mfu)

Besitzerin der Liegenschaft Lindenweg 1–7 ist die Pensionskasse der Helvetia-Versicherungen. Sie wälzte seit Längerem Pläne – vom Abriss und Erstellen eines Ersatzneubaus bis zur Sanierung. Im Wissen, dass das Ensemble bereits im Basler Inventar schützenswerter Bauten aufgeführt ist, wandte sich die Helvetia an die Kantonale Denkmalpflege. (Das Inventar beinhaltet Objekte, die noch nicht unter Denkmalschutz stehen, jedoch als potenziell schützenswert eingestuft werden.) Gutachten wurden erstellt, Sitzungen fanden statt.

Schliesslich wurde für die Liegenschaft ein Schutzvertrag aufgesetzt. Die Helvetia beabsichtigt, das Ensemble um eine Etage aufzustocken, um zusätzliche, auch kleinere Wohnungen anbieten zu können.

Ob weitere Änderungen anstehen, ist offen: Die Helvetia hat ein generelles Baubegehren eingereicht. Sie will abklären, ob und welche Sanierungen möglich sind. «Auf Basis der Antwort des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt kann dann konkret ein detailliertes Projekt ausgearbeitet und über das weitere Vorgehen entschieden werden», schreibt die Helvetia auf Anfrage. Auf jeden Fall wolle sie die «bauliche Substanz und den Charakter» der Liegenschaft erhalten, die Sanierung also denkmalgerecht durchführen.

Der Laie staunt abermals: Ist ein Gebäude, wenn es erst einmal denkmalgeschützt ist, denn nicht sozusagen unantastbar? «Nein», sagt Anne Nagel. Die Kantonale Denkmalpflege verfolge keine Politik der Käseglocke: «Basel soll nicht zum Museum werden. Eigentümer von denkmalgeschützten Häusern sollen trotzdem noch die Möglichkeit haben, zum Beispiel ein Bad zu sanieren oder einen Lift einzubauen.»

Um die Villa «Zum Lindenhof» ist es derweil still – keine Gutachten, keine Sitzungen. Anne Nagel erklärt, die Liegenschaft sei seit 2013 im Inventar der schützenswerten Bauten aufgeführt. «Das heisst, das Haus könnte möglicherweise ein Schutzobjekt sein. Dies ist dem Eigentümer auch bekannt.»

Doch erst im Falle eines Umbauvorhabens, das grössere Veränderungen mit sich bringt, kommt die Kantonale Denkmalpflege ins Spiel. Sie verhandelt dann mit der Eigentümerschaft. Im besten Fall finden beide Parteien eine einvernehmliche Lösung und schliessen einen Schutzvertrag ab (im Streitfall – wie etwa beim Konflikt um das ehemalige Restaurant «La Torre» auf dem Bruderholz – ist ein Rekurs möglich).

Die Villa hat das Siegel «denkmalgeschützt» nicht erhalten – noch nicht.

Diese Organisationen reden mit Infos einblenden In Sachen Denkmalschutz reden in Basel vier Instanzen mit. Die Kantonale Denkmalpflege im Bau- und Verkehrsdepartement führt unter anderem das Inventar der schützenswerten Bauten und erarbeitet mit den Eigentümern die Schutzverträge, die dem Regierungsrat zur Genehmigung vorgelegt werden. Der siebenköpfige Denkmalrat berät die Kantonale Denkmalpflege und den Regierungsrat in wichtigen Fragen der Denkmalpflege und ist faktisch die Aufsichtsinstanz über die Kantonale Denkmalpflege. Er stellt dem Bau- und Verkehrsdepartement die Anträge auf Unterschutzstellungen. Die Freiwillige Basler Denkmalpflege ist ein privater Verein, der sich für die «Erhaltung einer lebendigen und lebenswerten Stadt» einsetzt. Zusammen mit dem ebenfalls privaten Verein Heimatschutz Basel gehört sie zu den rekursberechtigten Organisationen. (mfu)

