Verhaltensbiologie – Warum Eichhörnchen bei Hitze flach liegen Die Nager haben eine ganz besondere Weise gefunden, mit der Hitze umzugehen: «Splooting». Ob Menschen von ihnen lernen können? Christian Weber

Wenn die Temperaturen steigen, machen sich Eichhörnchen flach: Ein Grauhörnchen beim Splooting. Foto: Getty Images, iStockphoto

Diese Hitze! Kein Swimmingpool in Sicht, keine kühlen Getränke, Eiswürfel Fehlanzeige. Darunter leiden auch die wilden Tiere. Eichhörnchen können noch nicht mal auf T-Shirt und Shorts umsteigen, beziehungsweise, es hilft ihnen nichts: Der Pelz lässt sich ja nicht ausziehen. Dennoch haben die putzigen Nager eine ganz eigene Art gefunden, mit den heissen Tagen zurechtzukommen, wie derzeit in den sozialen Medien zu beobachten ist.

Die Eichhörnchen suchen sich eine kühle Ecke, möglichst im Schatten, und legen sich dann so platt wie möglich auf den Boden, alle viere ausgestreckt. So leiten sie möglichst viel Körperwärme ab und können bald wieder munter von Ast zu Ast hüpfen und Haselnüsse bunkern.

Wie hilfreich wäre ein schnelles Splooting unter dem Schreibtisch

Dieses Verhalten ist offenbar evolutionär verankert und hilft ihnen auch in anderen Situationen beim Überleben. Auch deutschsprachige Nagerexperten sprechen von «Splooting» (auf dem Bauch in einer gespreizten, liegenden Position). Wenn sich die Tiere bewegungslos flach hinlegen, werden sie von gefährlichen Räubern wie Füchsen oder Dachsen eher übersehen.

Ausserdem können sie bei der Gelegenheit mit den Duftdrüsen an ihren Kehlen das Revier markieren. Allerdings hat dieses Splooting auch einen zwiespältigen Nebeneffekt: Die Eichhörnchen sehen noch putziger aus, werden deshalb bei jeder Gelegenheit fotografiert und verlieren ihre Anonymität bei Twitter und Instagram.

Das ist vielleicht auch der Grund, dass bei Menschen dieses Verhalten bislang eher selten beobachtet wird. Dabei würde ein Plattliege-Päuschen in der Tiefgarage sicher erfrischen, wie hilfreich wäre ein eskapistisches Splooting unter dem Schreibtisch, wenn ein unangenehmer Chef anrollt. Doch im Netz will man sich so eher nicht sehen.

Es sei denn, man deklariert das spontane Hinlegen zum subversiven Akt, schliesst sich einem Flashmob an und nennt das ganze Planking. Entsprechende Aktionen waren eine Zeit lang im Internet populär, sind mittlerweile aber wieder vergessen. Die Eichhörnchen hingegen werden diesen Sommer sicher wie blöd splooten.

