Eine schwarze Wand wächst am Horizont empor. Böen fegen durch die Strassen. Blitze zucken. Es kracht am Himmel, als ob unsichtbare Riesen mit einem dämonischen Kegelspiel beschäftigt seien. Ein Gewitter rollt heran.

Früher schauten wir zum Fenster hinaus, bevor wir loszogen. So liess sich erahnen, was einen erwarten würde, wenn es an einem Sommernachmittag, der eben noch betörend hell war, plötzlich finster wurde. Wir wussten auch: Jedes Gewitter, sei es noch so heftig, zieht irgendwann wieder ab.

Heute geht unser Blick nicht mehr ins Freie. Der Blick geht nach unten. Aufs Handy. Und dort bleibt er hängen.

Wirds heiss? Wirds kalt? Drohen Niederschläge oder Trockenheit? Wetter-Apps sagen uns mit ihren dramatischen Countdowns voraus, was in drei Tagen, drei Stunden oder drei Minuten passieren wird. Sie tun es erstaunlich präzise. Dazu schicken sie uns Alerts («Meiden Sie Wälder!») oder versorgen uns mit Überlebenstipps («Nehmen Sie genügend Flüssigkeit zu sich!»).

«Unser Verhältnis zum Wetter ist rational – eines von vielen Phänomenen, dessen Auswirkungen wir kalkulieren können. Das alles stimmt – und ist trotzdem nicht wahr.»

Das Unwetter, das am Dienstagabend grosse Verwüstungen verursachte, ging fast auf die Minute genau wie vorhergesagt über Basel und der Region nieder. In diesem Fall haben die Vorwarnungen vielleicht noch Schlimmeres verhindert. Doch abgesehen von solch desaströsen Ausnahmefällen gleichen die vielen kleineren Wetterkapriolen – zumal sie immer häufiger medial gross inszeniert werden –, einem Schauspiel mit hohem Unterhaltungswert. Die Natur als Kulisse für Meteo-Entertainment.

Die Launen des Wetters: Früher nahmen wir schulterzuckend hin, dass sie kamen und gingen. Heute haben sie den Status einer Sensation erreicht. Auch wenn es nicht stürmt und hagelt.

In einen permanenten Alarmzustand versetzt, verführen uns die Apps dazu, den Radar des Geschehens stets im Auge zu behalten, Windgeschwindigkeiten zu checken, Prognosen zu vergleichen. Sich über die neusten Entwicklungen zu informieren, kann zur tagesfüllenden Beschäftigung werden. Darob vergessen wir manchmal völlig, zur Abwechslung auch mal an die frische Luft zu gehen.

Ach, diese Apps. Sie sind ja auch ganz hilfreich, das schon. Wer sich heute noch von Schauern oder hohen Temperaturen überraschen lässt, hat etwas falsch gemacht – oder das Datenvolumen seines Smartphone-Abonnements vorzeitig aufgebraucht und deshalb keinen Zugriff aufs Internet.

Vor allem aber suggerieren sie uns, dass wir das Geschehen im Griff hätten. Wir sind jederzeit im Bild, ob ein Tiefdruckgebiet vom Atlantik auf uns zurast. Oder ob uns eine Hitzewelle aus der Sahara bevorsteht. Dank verblüffend verlässlichen Langfristprognosen können wir entscheiden, ob wir in einer Woche draussen grillieren können. Oder ob wir dann drinnen bleiben müssen.

Alles voraussehbar. Alles planbar. Alles unter Kontrolle.

Überhaupt, unser Verhältnis zum Wetter: Es ist rational – eines von vielen Phänomenen dieser Welt, das sich in Zahlen, Daten, Fakten quantifizieren lässt und dessen Auswirkungen wir kalkulieren können.

«Das Wetter ist ein grosser Gefühlsmotor. Eine gigantische Tinguely-Maschine, die nie zur Ruhe kommt.»

Das alles stimmt – und ist trotzdem nicht wahr. Wenn es dann losgeht, schlägt der Puls plötzlich doch höher. Wir ziehen den Kopf ein, wenn es aus allen Kübeln zu giessen beginnt. Wir werden ganz klein, wenn es flackert am Horizont. Wir fühlen uns schwach, wenn uns Orkanböen schier zu Boden drücken.

Ein Unwetter bricht los, und ein archaisches Gefühl des Ausgeliefertseins steigt in uns auf. Obwohl wir glauben, der Mensch sei Herr über die Naturgewalten, erleben wir immer wieder das Gegenteil: eine Natur, deren zerstörerische Gewalt sich dem Einfluss des Menschen entzieht.

Das Wetter ist ein grosser Gefühlsmotor. Eine gigantische Tinguely-Maschine, die nie zur Ruhe kommt und uns mitbewegt, im Guten und im Schlechten.

Dieser Geruch, wenn im Sommer Regentropfen auf den heissen Asphalt prasseln und verdampfen! Dieses Flirren in der Luft. Dieses Aufatmen, wenn die Schwüle einer kühlen Brise weicht. Entwurzelt das Wetter Bäume, rührt uns das zu Tränen. Der Bademeister des Sonnenbads St. Margarethen in Binningen konnte seine Emotionen nicht verbergen, nachdem der Sturm am Dienstagabend eine rund 150 Jahre alte Linde auf dem Areal des Sonnenbads wie ein Streichholz geknickt hatte. «Ich habe mich auf den Stamm gesetzt und zuerst mal eine Stunde geweint», sagte er.

Vom Wetter und seinen Auswirkungen zu reden, kann hilfreich sein, wenn die Konversation am Esstisch stockt und nur noch das Kratzen der Gabeln auf den Tellern zu hören ist. Allerdings gilt es als trivial. Die 1968er-Generation wollte mit ihrem Slogan «Alle reden vom Wetter – wir nicht!» demonstrieren, dass Politik und gesellschaftliche Veränderungen wichtiger seien als das gelangweilte Plaudern über Sonne und Regen.

Heute hat das Reden über das Wetter erneut eine sehr politische Komponente. Die Klimajugend, die sich als «letzte Generation» bezeichnet, sieht in jedem Sturm den Beweis dafür, dass die Klima-Apokalypse nicht weit ist. Doch Panik wäre so fehl am Platz wie der Entschluss, sich im Luftschutzkeller zu verbarrikadieren, wenn der Luftdruck plötzlich fällt.

Eine schwarze Wand wächst am Horizont empor. Böen fegen durch die Strassen. Blitze zucken. Deswegen wird die Welt aber noch lange nicht untergehen.

