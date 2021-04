Ewiges Faszinosum – Warum die Todesanzeige niemals stirbt Oft sind sie pathetisch, manchmal sprachlich ungelenk formuliert: Bestattungsannoncen verströmen ein Fluidum der makabren Faszination, verkünden Untröstliches – und spenden doch Trost. Martin Furrer

Kommt der Tod, schauen wir weg. Erscheint die Todesanzeige, schauen wir hin. Foto: Roland Schmid

Jeder stirbt mal. Nur die Todesanzeige in der Zeitung, die stirbt nicht. Sie lebt weiter, auch wenn der Mensch, dem sie gewidmet war, längst dahingegangen, sanft entschlafen, für immer abgetreten ist. Fast wäre man versucht zu sagen, es sei ein bisschen ungerecht, dass Bestattungsannoncen im Internet oder auf Papier die Zeiten überdauern. Wir hingegen müssen die Endlichkeit unseres Daseins akzeptieren, den Weg alles Irdischen gehen. Aber wir sind ja vielleicht bloss neidisch.

Warum aber – warum proben Leser, wie kürzlich geschehen, den Aufstand, wenn nur schon die unscheinbaren amtlichen Anzeigen, diese lakonischen Vierzeiler der letzten Tatsachen – («Meier, Hans, geboren 1934, von Basel, Musterweg 1, Abdankung im engsten Familienkreis») – nicht mehr in ihrem Leibblatt publiziert werden? Warum protestieren sie so lange, bis die Meldungen publizistisch auferstehen? Und warum verschlingen Abonnenten auch die Seiten mit den schwarz gerahmten Bestattungsinseraten geradezu, während sie viele Leitartikel, Reportagen oder Nachrichtentexte im redaktionellen Teil schnöde überblättern?

Gedanken im Gedenken

Sie folgen einem Naturgesetz. Kommt der Tod, schauen wir weg. Erscheint die Todesanzeige, schauen wir hin. Aus Neugierde. Aus Anteilnahme. Aus Mitgefühl. Und vielleicht ein bisschen auch aus Voyeurismus. Auf jeden Fall beleben Todesanzeigen die Fantasie. Da wurde jemand «von seinem Leiden erlöst». Wie hatte wohl die ärztliche Diagnose gelautet? Reagierte der Betroffene erschüttert? Gefasst? Verzweifelt? Wir machen uns im Gedenken unsere Gedanken. Wir zeigen Verständnis für die Angehörigen, die leise protestierend schreiben: «Du bist viel zu früh von uns gegangen.» Oder können uns ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn wir vernehmen: «Ich bin umgezogen. Meine neue Adresse: Friedhof am Hörnli.»

Gewisse Anzeigen lesen sich wie letzte Arbeitszeugnisse. «Wir verlieren in ihm einen zuverlässigen, sachkundigen Mitarbeiter, der sich im Umgang mit Kunden und Kollegen stets korrekt verhielt.» So kühl möchte man nicht verabschiedet werden. Bei anderen kommen zwar nicht Zweifel am Sinn des Lebens, aber an den sprachlichen Fähigkeiten der Hinterbliebenen auf: «Nach kurzer, mit Geduld ertragener Krankheit nehmen wir heute Abschied von unserer herzensguten Ehefrau, Mutter und Schwiegertochter ...»

Die Letzte aller Fragen

Vielleicht kaufen einige Leser die Zeitung bloss, weil einzig die Trauerannoncen täglich eine neue publizistische Überraschung bieten. Dann müsste sich die Redaktion Gedanken machen und ihre Abonnenten um herzliche Anteilnahme bitten. Doch das ist Spekulation, während der Tod eine Tatsache und die Todesanzeige als Institution unsterblich ist.

Die letzte aller Fragen ist schwer zu beantworten: Warum, warum nur verströmen Todesanzeigen dieses Fluidum der makabren Faszination? Vielleicht deshalb: Man fühlt sich, wenn man sie liest, so – lebendig.

