Telecomdienste wichtiger denn je – Warum die Swisscom trotz Corona rückwärts macht Die Kunden nutzen während der Lockdowns die Angebote des Schweizer Marktführers deutlich häufiger. Trotzdem macht sich das im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht bemerkbar. Jon Mettler

Videokonferenz im Homeoffice: Während des Lockdown stieg die Nutzung der Swisscom-Netze. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die beiden Lockdowns haben deutlich gemacht, wie wichtig eine gut funktionierende Telecominfrastruktur ist. Ohne leistungsfähige Netze ist die Heimarbeit schwierig, sei es, weil die Videokonferenz ständig ruckelt oder die Mobilfunkzelle in der Nähe überbeansprucht ist.

Und in der Freizeit möchten sich die Menschen mit Angeboten wie Netflix ablenken, wenn sie schon zu Hause bleiben müssen.

Während des ersten Lockdown im vergangenen Frühling stellte die Swisscom eine Zunahme des Mobilfunkverkehrs um 30 Prozent fest, wie Konzernchef Urs Schaeppi am Donnerstag gegenüber der Redaktion Tamedia sagte.

Leute schauen mehr TV

Unter der Woche erreichte der Fernsehkonsum der Kunden an den Abenden ähnliche Spitzenwerte wie am Sonntag, wenn das Festnetz wegen der gemütlichen Fernsehabende am meisten beansprucht wird. Die Swisscom überträgt die Signale ihres TV-Angebots über die Kupferkabel oder das Glasfasernetz.

«Seit dem zweiten Lockdown beobachten wir, dass die Kunden wieder vermehrt auf unsere Netze zugreifen», so Schaeppi. Dennoch konnte das Unternehmen im abgelaufenen Corona-Jahr nicht von der gestiegenen Nutzung profitieren.

Der Umsatz ging gegenüber 2019 um 3,3 Prozent auf 11,1 Milliarden Franken zurück. Der Rückgang beim Reingewinn ist mit 8,4 Prozent sogar noch grösser. Unter dem Strich blieben 1,5 Milliarden Franken.

Swisscom legt Rekurs ein Infos einblenden Die Swisscom wehrt sich gegen die vorsorglichen Massnahmen der eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko) beim Glasfaserausbau. Der Telecomkonzern hat Rekurs beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt, wie Swisscom-Chef Urs Schaeppi am Donnerstag bekannt gab. Die Kartellwächter wollen damit ein neues Monopol auf der Datenautobahn verhindern. Deshalb eröffneten sie eine Untersuchung gegen die Swisscom zum Glasfaserausbau. «Die vorsorglichen Massnahmen verunmöglichen uns, so weiterzufahren wie bisher. Wir mussten gewisse Sofortmassnahmen treffen, damit wir kompatibel sind mit den vorsorglichen Massnahmen der Weko.» Gegen diese wehre man sich, «weil wir die Massnahmen absolut unverhältnismässig finden», sagte Schaeppi weiter. Der Schritt kommt nicht überraschend. Die Swisscom hatte bereits Mitte Dezember bei Verhängung der Massnahmen durch die Weko ihren Weiterzug vor Gericht angekündigt. (awp/sda)

Schaeppi nennt zwei Gründe, warum das Jahr der Pandemie dem staatsnahen Betrieb nicht mehr einbrachte: Die Swisscom biete hauptsächlich Angebote zu Pauschaltarifen an. Die Kundschaft zahlt also nicht für den Verbrauch des Daten- und Sprachvolumens, sondern kann zu einem festen Preis beinahe unlimitiert telefonieren und im Internet surfen.

Weiter macht sich bemerkbar, dass die Kunden weniger ins Ausland reisen. Der Swisscom brach der Umsatz mit den Roaminggebühren weg. Der abtretende Finanzchef Mario Rossi bezifferte das Loch mit 90 Millionen Franken. Roaminggebühren fallen an, damit Kunden im Ausland die dortigen Mobilfunknetze nutzen können.

Mehr Lohn für den Swisscom-Chef

Obwohl die Kennzahlen von Swisscom rückläufig sind, hat der Konzernchef im vergangenen Jahr mehr verdient als 2019. Seine gesamte Vergütung nahm um 5,3 Prozent auf 1,85 Millionen Franken zu. Das ist dem am Donnerstag publizierten Geschäftsbericht zu entnehmen.

Gestiegen ist dabei der variable Erfolgsanteil, das heisst seine Boni. Das deutet darauf hin, dass Schaeppi die vom Verwaltungsrat gesteckten Ziele mehrheitlich erreicht hat. Im Vorjahr hatte Schaeppi noch 1,76 Millionen verdient.

Der Swisscom-Chef gehört traditionellerweise zu den am schlechtesten bezahlten Chefs der grössten börsenkotierten Schweizer Firmen. Zuletzt erhielt er auch deutlich weniger als der CEO des kleineren Konkurrenten Sunrise. Dieser kam 2019 auf ein Salär von 2,45 Millionen Franken. Neuere Angaben liegen noch nicht vor.