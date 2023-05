Kommentar zur neuen Megabank – Warum die neue Struktur der UBS für die Politik eine gute Nachricht ist Bei der Übernahme der Credit Suisse ist die UBS einen Schritt weiter. Sie hat die neue Konzernstruktur für die erste Zeit danach vorgestellt. Diese öffnet der Politik die Chance für eine griffige Regulierung des Finanzplatzes. Beatrice Bösiger

Die Credit Suisse wird nach dem Abschluss der Übernahme für eine gewisse Zeit als unabhängige Bank unter dem Dach der UBS weiter betrieben. Foto: Urs Jaudas

Sergio Ermotti sorgt für ein Stück mehr Klarheit. Mit der bevorstehenden endgültigen Übernahme durch die UBS verschwindet die Credit Suisse zwar als eigenständiges Unternehmen. Doch laut dem UBS-Chef sollen die beiden Banken auch anschliessend unter dem Dach der UBS für eine gewisse Zeit unabhängig voneinander geführt werden – mit allen Filialen, Geschäftsbereichen und Kundinnen und Kunden. Erst schrittweise will die grösste Schweizer Bank ihre kleinere Rivalin integrieren und verdauen.

Dass die CS noch länger unabhängig weiter geführt wird, eröffnet der Politik die Möglichkeit, die Probleme, vor welche die neue Megabank die Schweiz stellt, endlich ernsthaft anzugehen. Das Parlament hat sich in der Sache bislang nicht mit Ruhm bekleckert. Das doppelte Nein zu den Verpflichtungskrediten für die Credit-Suisse-Übernahme in der Höhe von 109 Milliarden Franken in der ausserordentlichen Session nach Ostern ist wirkungslos verpufft.

Und das Risiko ist gross, dass die wenigen wesentlichen Beschlüsse des Nationalrats – ein Bonusverbot für Spitzenleute systemrelevanter Banken, eine höhere Eigenkapitalquote für weltweit tätige Grossbanken – vom Ständerat abgelehnt werden.

Mit Parteipolitik werden die Probleme des Schweizer Finanzplatzes allerdings nicht gelöst. Der Kollaps der CS hat die Schwächen der bisherigen Regulierung schonungslos offen gelegt. Die neue UBS ist erst recht «Too big to fail» – sie zu retten könnte für die Schweiz sehr teuer werden.

Hier rückt die CS Schweiz in den Fokus. Dem Vernehmen nach will die Bankführung bis Ende Sommer über die Zukunft des Geschäfts befinden. Denn wie Ermotti sagt, sind hier alle Optionen noch offen: eine vollständige Integration in die UBS, eine teilweise Verselbständigung oder ein Börsengang.

Bei einem Weiterbestand der Schweizer Einheit der CS gewinnen beide Seiten: Die UBS, da sie allfällige weitergehende Regulierungswünsche der Politik leichter abwehren kann. Und die Politik, da unter anderem die Grösse der neuen Megabank beschränkt wird. Diese Chance sollte das Parlament nutzen. Ob vor den Wahlen ein Konsens möglich ist, ist jedoch fraglich.

Beatrice Bösiger ist seit 2023 bei Tamedia. Schwerpunktmässig beschäftigt sie sich als Wirtschaftsredaktorin mit Themen rund um den Finanzplatz. Zuvor war sie bei der «Finanz und Wirtschaft» und davor mehrere Jahre als Korrespondentin in Moskau tätig, von wo aus sie über das gesamte Gebiet der ehemaligen Sowjetunion berichtete. Mehr Infos @bea_bee

Fehler gefunden?Jetzt melden.