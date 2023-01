Frauenfüsse in Männerschuhen – Warum die Kreuzbänder bei den Fussballerinnen ständig reissen Wegen schwerer Verletzungen liegen einige der besten Spielerinnen der Welt flach. Sie könnten gar die WM verpassen. Ein Problem mit vielen Ursachen, aber wenig Lösungen. Fabian Sangines

Niederschmetternd: Arsenals Topstürmerin Vivianne Miedema dürfte aufgrund eines Kreuzbandrisses die WM 2023 in Australien und Neuseeland verpassen. Foto: Getty Images

Natürlich, in der Nachricht von Alexia Putellas steckte ganz viel Pathos. Die beste Fussballerin der Welt publizierte den Instagram-Post wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel der EM 2022 in England, sie hatte die Teilnahme am Turnier im Vorfeld immer wieder als Traum bezeichnet. Einer, aus dem sie einen Tag vor Beginn jäh herausgerissen wurde. Eine falsche Bewegung, ein unglückliches Umknicken, das vordere Kreuzband gerissen.