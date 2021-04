«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum die Idee des Grundeinkommens so hartnäckig hier bleibt Ist die Zeit nun reif dafür? Warum ist das neue Grundeinkommen-Projekt realistischer als das alte? Und warum fasziniert die Idee so viele Menschen? Fragen und Antworten in «Apropos». Philipp Loser

Coming soon? 2016 fand die erste Abstimmung über ein bedingungsloses Grundeinkommen statt – nun beginnt die Debatte erneut. Foto: Keystone

Was wollen wir arbeiten? Wie sollen wir leben? Die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen rührt an grosse Fragen. Eine Gruppe um den ehemaligen Bundesratssprecher Oswald Sigg lanciert nach der verlorenen Abstimmung von 2016 die Idee noch einmal neu (lesen Sie hier den gesamten Text dazu) – und will sie dieses Mal so ausgestalten, dass das Grundeinkommen auch an der Urne eine Chance hat.

Ist die Zeit nun tatsächlich reif für diese Idee? Was ist revolutionär am Grundeinkommen? Und warum könnte es gerade für die SP ein entscheidendes Projekt werden? Darüber gibt Kulturredaktor Linus Schöpfer in einer neuen Folge von «Apropos» Auskunft, dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia.

Fehler gefunden?Jetzt melden.