Stadtjäger – Warum die Basler Synagoge zwei Kuppeln hat Die Basler Synagoge galt einst als «vollkommen gelungenes Gebäude». Dann musste es umgebaut werden. Dominik Heitz

Die 1860 entstandene und später erweiterte Synagoge an der Eulerstrasse ist heute ein Kulturgut von nationaler Bedeutung. Foto: Dominik Heitz

Die «Allgemeine Zeitung des Judentums» fand in ihrer Berichterstattung über die Eröffnung der Synagoge im September 1868 eine pointierte Formulierung: «Basel, die Stadt so vieler mittelalterlicher Gräuel gegen die Juden und wiederholter Austreibungen derselben, aber auch manches verdienstvollen Schriftwerkes auf unserem Gebiete, hat jetzt den Sieg der Glaubensfreiheit besiegelt, indem in seinem Weichbilde eine Synagoge erbaut und öffentlich eingeweiht worden, und zwar unter allgemeiner Teilnahme der Bevölkerung.»