Warten auf Impftermin – Darum erhielten 43‘211 Basler heute eine Corona-SMS Viele hatten sich schon seit Wochen angemeldet, doch nichts vom Impfzentrum gehört. Das hat sich am Dienstagmorgen schlagartig geändert. Nun ist bekannt, warum. Mischa Hauswirth

Noch warten Tausende in Basel auf ihren ersten Impftermin. Basel-Stadt impft im Vergleich zu anderen Kantonen zögerlich. Foto: Dominik Plüss

Ab 9.30 Uhr klingelte es am Dienstag auf zahllosen Smartphones in Basel. Das Impfzentrum Basel-Stadt teilte den Registrierten mit, dass sie sich «auf der Warteliste für die Impfung» befänden. Nun plötzlich? Viele hatten sich schon kurz nach der Öffnung der Anmeldung am 3. März registriert und verfügten auch über eine Registrationsbestätigung, die sie per SMS erhalten hatten. Seither aber herrschte Funkstille. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt twitterte am Montag, dass «die Warte-SMS» grundsätzlich funktioniere, aber zu wenig Personen erfasse. «Wir klären das weiter mit dem Software-Hersteller ab», hiess es da.