Moment mal – Warum der Grüne Grossrat Raphael Fuhrer keinen Preis erhält Die Auszeichnung «Rostiger Paragraph» 2022 geht nicht an den Basler Politiker, obwohl er sie dank seinem Vorstoss für Gemüseförderung verdient hätte.

Die Basler sollen nur noch saisongerechtes Gemüse essen, wenn es nach dem Willen des grünen Basler Grossrats Raphael Fuhrer geht. Foto: «20 Minuten»

Der grüne Basler Grossrat Raphael Fuhrer hat am Donnerstagabend die Chance verpasst, in Zürich den «Rostigen Paragraphen» 2022 entgegennehmen zu können. Diese Auszeichnung für absurde Vorstösse und «unnötige staatliche Regulierungen» verleiht die IG Freiheit, die vom Zürcher SVP-Nationalrat Gregor Rutz präsidiert wird, seit 16 Jahren. Statt an Fuhrer geht die Trophäe für Bürokraten an die Aargauer Gemeinde Berikon, die das Weidenlassen von Kühen ab 22 Uhr nur noch ohne Glocken erlaubt.

Fuhrer war der IG Freiheit ins Auge gestochen, weil er im Grossen Rat einen Vorstoss eingereicht hatte, der verlangte, der Kanton solle den Baslern ein saisongerechtes, sprich politisch korrektes Verhalten beim Gemüsekonsum beibringen und die Kompostberatung ausbauen.

Dem guten Mann war allerdings wohl entgangen, dass heute schon Heftli, Zeitung, Radio und Fernsehen sowie Grossverteiler, Detailhändler und allerlei Verbände regelmässig Tipps zur gesunden Ernährung verbreiten. Doch der Grosse Rat überwies seinen Vorstoss – gegen den Willen des Regierungsrats, der vergeblich argumentiert hatte, die Stadtgärtnerei sei heute bereits so etwas wie das kantonale Kompetenzzentrum für Freizeitgärtner und kompostierende Mitbürger.

Aus Basler Sicht ist es zu bedauern, dass Fuhrer nicht prämiert worden ist. Schon 2021 sind wir leer ausgegangen. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger war damals Kandidat für den «Rostigen Paragraphen», weil er in der Pandemie ein absolutes Singverbot für Schnitzelbänkler erlassen hatte (das er später dann doch noch lockerte). Prämiert wurde stattdessen der Zürcher Stadtrat für ein Gesetz über Hundezonen.

Was Fuhrer betrifft, hat er immerhin Chancen, die Auszeichnung nächstes Jahr nach Hause zu bringen – dank seinem jüngsten Vorstoss für die flächendeckende Einführung von Tempo 30 in Basel-Stadt. Sollte er umgesetzt werden, wäre die Stadtgärtnerei künftig zwar nur sehr langsam zur Stelle, sollte sie zur Kompostberatung gerufen werden. Aber das ist nun wieder ein ganz anderes Thema.

