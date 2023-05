Gabriel Vetter sagt ja zum VAR, aber nur mit obligatorischem Referendum und Volksentscheid nach jedem Pfiff. Foto: Kostas Maros

Klar: Wir haben verloren. Lopez hat sich verletzt. El Capitano ist für acht Spiele im Hausarrest. Burger und Adams und Vogel sind gegen St. Gallen gesperrt. Und was fast am schlimmsten ist: die Zürcher feierten schon wieder Party im Joggeli. Aber! Aber ganz im Ernst: Dermassen gute Unterhaltung hatten wir schon lange nicht mehr im Joggeli! Und ich glaube, das Spiel gegen Zürich könnte der Mannschaft im Hinblick auf das kolossal wichtige Spiel in Florenz sogar noch helfen. Nicht nur vermute ich, dass der Fanshop momentan wohl fast nicht mit der Beflockung von Xhaka-Trikots nachkommt; ich glaube auch, dass das Team nach diesem wilden, verrückten Spiel noch einen guten Schluck zusammengerutscht ist. Im wunderschönen, wilden, verrückten Artemio Franchi zu Firenze wird eine Basler Mannschaft auflaufen, die alles und nichts zu verlieren hat, und die so unvorhersehbar ist, dass ein Sieg durchaus möglich sein sollte. Vielleicht schiesst Xhaka ja zwei Töpfe vor der Curva Fiesole, wer weiss! Vielleicht kriegt er auch wieder zwei Rote Karten, womöglich sitzt Heiko Vogel mit einer Fiasco-Flasche Chianti auf der Bank, oder Cabral macht vier Eigentore als Dankesgeste an die rotblauen Fans. Wer weiss! Nach diesem Sonntag gegen den FCZ will ich nichts mehr ausschliessen. Es würde auf jeden Fall alles recht gut passen zum FCB in dieser durchgeknallten Saison.