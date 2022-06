Abkehr von fossiler Energie – Warum der Erdöl-Riese USA unter einem Mangel an Benzin leidet Die Ölraffinerien können die Nachfrage kaum decken, was die Preise in die Höhe treibt. Doch investieren in die maroden Anlagen will schon lange niemand mehr. Walter Niederberger aus San Francisco

Eine Branche, die keine Zukunft hat: Erdölraffinerie von Exxon Mobil in Illinois. Foto: EPA

Präsident Biden ist verärgert. In einem ungewöhnlich bitteren Brief wirft er der Ölindustrie Geldgier und Preistreiberei vor und droht zum ersten Mal direkt den Raffinerien, «alle notwendigen Mittel des Notstands zu brauchen, um die Kapazitäten der Raffinerien anzuheben». Das Vorgehen erinnert an Präsident Jimmy Carter in den 1970er-Jahren, der sich mit einem Erdölpreisschock konfrontiert sah, mit Notrecht eingriff und prompt scheiterte.