Zentralbanken und Klima – Warum der enorme Gewinn der Nationalbank für Ärger sorgt Der unglaublich hohe Gewinn weckt politische Begehrlichkeiten. Klimaschützer fordern eine neue Anlagepolitik. Armin Müller

Die Entwicklungsorganisationen Brot für alle und Fastenopfer forderten die Schweizer Nationalbank vergangenen Mittwoch zum Ausstieg aus Investitionen in fossile Energien auf. Foto: Patrik Kummer

Noch nie dürfte ein Chef so unglücklich über einen Rekordgewinn gewesen sein. Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank (SNB), vermeldete am Freitag anlässlich der Generalversammlung einen Gewinn von 37,7 Milliarden Franken im ersten Quartal. Vor allem dank Währungsgewinnen auf Devisen und steigenden Aktienkursen verbuchte die Nationalbank in nur drei Monaten so viel Gewinn, dass sie damit sämtliche bisher getätigten und beschlossenen Corona-Ausgaben des Bundes bezahlen könnte. Oder sie könnte den SBB 1740 neue Interregio-Doppelstockzüge oder der Armee 189 Eurofighter-Kampfjets spendieren.