Hintergründe des 2-G-Entscheids - Warum der Bundesrat genau jetzt den Corona-Hammer auspackt

2-G+ und Homeoffice-Pflicht – Warum der Bundesrat genau jetzt den Corona-Hammer auspackt Die Regierung entscheidet gegen den Widerstand der bürgerlichen Parteien, der Wirtschaftsverbände und der Kantone – und streitet sich um Omikron. Markus Häfliger Markus Brotschi Luca De Carli Charlotte Walser

Am 7. Dezember 2021 wurden vor dem Bundeshaus 12’000 Kerzen für 12’000 Corona-Todesopfer angezündet. Damit es mit Omikron nicht noch schlimmer kommt, verschärft der Bundesrat jetzt die Massnahmen. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Eine Woche vor Weihnachten ist Schluss mit Zaudern und Zögern. Der Bundesrat packt den Corona-Hammer aus.

Ab Montag gilt in öffentlich zugänglichen Innenräumen das 2-G-Regime: Ungeimpfte bleiben fast überall draussen, selbst bei privaten Weihnachtsfeiern mit über 10 Personen. In Bars, Clubs, in der Blaskapelle, in der Tennishalle und überall sonst, wo man keine Maske tragen kann, brauchen Geimpfte neu einen negativen Corona-Test (2-G+-Regel). Und die Booster-Impfung ist ab nächster Woche bereits nach vier statt sechs Monaten erhältlich.