Corona-Inzidenz steigt und steigt – Warum der Bezirk Liestal Corona-Hotspot wird Die Fallzahlen im Baselbiet entwickeln sich in den Bezirken sehr unterschiedlich. Vor allem Liestal fällt negativ auf. Die Gründe. Alexander Müller

Flacht die zweite Corona-Welle ab? Diese Frage bewegt die Menschen in der ganzen Schweiz. National sieht es derzeit gut aus. Im Baselbiet lautet die Antwort hingegen: Jein. Der Blick auf die 14-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuansteckungen pro 100’000 Einwohner innerhalb von zwei Wochen, ist im Landkanton ernüchternd: Nach einem steilen Anstieg im Oktober schien der Trend Anfang November gebrochen zu sein. Während zwei Wochen blieben die Zahlen stabil, nun steigen sie aber wieder an.

Ein detaillierterer Blick zeigt: Lange haben sich die Corona-Zahlen in den fünf Baselbieter Bezirken synchron bewegt. Anfang November aber hat sich dies plötzlich geändert. In den Bezirken Waldenburg und Laufen zeigt der Trend seither nach unten. In den Bezirken Arlesheim und Sissach gab es eine längere stabile Phase. In Arlesheim steigt die Kurve seit einigen Tagen wieder moderat, in Sissach ein wenig deutlicher an. Gänzlich unbeeindruckt von jeglichen Massnahmenverschärfungen scheint das Virus hingegen im Bezirk Liestal zu sein: Sie steigen und steigen unvermindert weiter an. Was sind die Gründe dafür?