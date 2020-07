Hat dieses Jahr auf einem kleinen Tischchen Platz: Bescheidenes Feuerwerksarsenal für den 1. August. Foto: Martin Furrer

Die ersten Kampfhandlungen begannen am 1. August meist schon, als die Sonne noch hoch am Horizont stand. Jugendliche jagten Lady-Crackers in die Luft und besetzten eine Kreuzung im Quartier. Dort zündeten sie Vulkane und brachten den Verkehr zum Erliegen. Aus einer Hausecke kam die Antwort in Form eines Böllers. Rauch waberte über das Trottoir. Eine verstörte Passantin wechselte mit ihrem Hund die Strassenseite.