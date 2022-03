Dunkle Geschichte ums Fitnessgerät

– Warum das Laufband früher zur Folter eingesetzt wurde Fast jedes Fitnessstudio setzt auf Laufbänder. Die Engländer bestraften mit ihnen die Häftlinge noch bis ins 20. Jahrhundert.

Christian Brüngger

Heute oft mit netter Aussicht, früher eher mit Wand vor dem Kopf: Laufbänder in einem Fitnesscenter. Foto: Getty

Das Zitat passt: «Wenn du denkst, dass das Leben sehr schnell vergeht, warst du noch nie auf einem Laufband.» Trotzdem stehen diese Laufbänder in jedem Fitnesscenter – und plagen sich Menschen wie Hamster in einem Rad darin ab.



Menschen zahlen in unserer Zeit also gern dafür, dass sie an Ort rennen bzw. gehen dürfen, ja das Laufband zählt bei den grossen Fitnessgeräten zu den meistbenutzten jedes Studios. Doch viele, die sich darauf schinden, haben kaum eine Ahnung von der dunklen Geschichte des Geräts.