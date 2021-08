Gruss aus Bukarest – Warum besucht keiner das Paris des Ostens? Die Hauptstadt Rumäniens hat einiges zu bieten. Doch Touristen sind hier ebenso selten wie Corona-Vorschriften. Benjamin Schmidt

Ausblick von der Dachterrasse des Hotels Intercontinental auf die Stadt Bukarest. Hinten im Zentrum: Der Parlamentspalast. Foto: Benjamin Schmidt

Zugegeben, Bukarest gehört nicht zu den populärsten Urlaubsdestinationen, die der Schweizer für gewöhnlich anpeilt. Und so war auch bei uns die Wahl des Reiseziels nicht unbedingt vorausgeplant, sondern ergab sich ziemlich spontan. Lediglich vier Tage standen uns für die Reise zur Verfügung. Optimal für einen Städtetrip, dachten wir. Während ich für eine Stadt im Norden Europas plädierte, wollten meine Reisebegleiter aufgrund der Kombination von preiswertem Lebensstil und spannender Historie in eine Stadt im Osten des Kontinents reisen. Prag, Budapest, Krakau sind bei einem solchen Vorhaben die üblichen Verdächtigen, die hatten wir jedoch alle schon abgeklappert. Wir wollten etwas Neues, die Ultra-Blackbox quasi. Also fragten wir uns: Warum eigentlich nicht Bukarest? Ich kannte niemanden persönlich, der die Stadt je besucht hatte, also konnte ich mir auch keine Meinungen einholen, was einen dort erwartete.