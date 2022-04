Lesende fragen Peter Schneider – Warum berührt uns dieser Krieg mehr als andere? Die Antwort auf eine Leserfrage zur Wahrnehmung des russischen Angriffs auf die Ukraine. Meinung Peter Schneider

Die Anteilnahme ist in ganz Europa gross: Frauen und Männer demonstrieren in Berlin gegen den Krieg in der Ukraine. Foto: Annette Riedl (Keystone)

Warum löst dieser Krieg eine solche (erfreuliche) Anteilnahme aus, während andere Kriege kaum wahrgenommen werden? Hat es zu tun mit geografischer Nähe, Hautfarbe, Religion, Nato, Atombomben?

H.F.

Um mich nicht unnötig zu verzetteln und in schlecht beweisbaren Spekulationen zu verlieren, will ich mich in meiner Antwort auf einen Aspekt beschränken. Es ist, als ob mit einem (Militär-)Schlag gleich mehrere Gespenster der Vergangenheit wieder erwacht wären und auch uns ausserhalb des Krieges wieder in alte Furcht versetzen: Der kalte Krieg ist als heisser Krieg wieder auferstanden. Anfang der 80er-Jahre grassierte in Westeuropa die Angst vor einem Atomkrieg, nachdem die Nato die «Nachrüstung» mit Pershing-Raketen als Gegenzug zur Modernisierung sowjetischer Mittelstreckenraketen (SS-20) beschlossen hatte.