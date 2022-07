Hof Klosterfiechten – Warum Basel-Stadt Bauernhöfe gehören Der Stadtkanton fördert mit sieben staatseigenen landwirtschaftlichen Betrieben Nischenprodukte und pädagogische Angebote. Boris Burkhardt

Stelldichein auf Hof Klosterfiechten: Jennifer Meier und Barbara Neidhart von Immobilien Basel-Stadt mit dem Pächterpaar Christine und Kurt Jordi-Oberli (v.l.n.r.). Foto: Nicole Pont

Das Bauernehepaar Christine (41) und Kurt (72) Jordi-Oberli hat einige wenige Kühe, 50 Hühner sowie 40 Ziegen, deren Milch sogar Tanja Grandits kauft. Sie bauen auf fünf Hektaren Weizen, Gerste, Hafer an; dazu leben auf dem Hof 6 eigene Pferde sowie 24 Pferde, 9 Ponys und ein Esel in Pension. Auf dem Hof arbeiten ausserdem ein Angestellter und zwei Lehrlinge. Familie Jordi empfängt regelmässig Basler Schulklassen, um ihnen Leben und Arbeit auf dem Bauernhof näherzubringen, und bietet Reitstunden an.