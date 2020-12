Regierungsrat lenkt nicht ein – Warum Basel nicht Bad Nauheim ist Die Basler Gastroszene läuft wegen Covid-19 am Anschlag. Trotzdem bleiben provisorische Anbauten zur Linderung des Problems verboten. Kurt Tschan

Die Gastroszene in Basel macht harte Zeiten durch. Provisorische Anbauten, um die Hygienevorschriften besser einzuhalten, benötigen ein Baugesuch. Foto: Keystone

«Jeder Euro, der jetzt für die Gastronomie in die Hand genommen wird, ist gut investiertes Geld.» Klaus Kress, Bürgermeister von Bad Nauheim (parteilos)

Jede Beiz ist Bad Nauheim in der Corona-Krise mindestens 2000 Euro wert. So viel Geld kostet ein Pavillon mit Heizstrahlern, den die deutsche Stadt ihren Restaurants gratis zur Verfügung stellen wird. «Jeder Euro, der jetzt für die Gastronomie in die Hand genommen wird, ist gut investiertes Geld», sagt Klaus Kress, der Bürgermeister der Kurstadt, die mitten im Herzen Hessens liegt.

Auch in Basel kämpfen Hunderte Betriebe um ihre Existenz. Grund genug für LDP-Grossrat Michael Hug, die Idee aus Bad Nauheim für Basel aufzugreifen. In einer Interpellation fragte er an, ob im Sinne einer temporären Massnahme die Benutzung von Pavillons erlaubt werden könne, um eine Aussenbewirtschaftung auch in der kalten Jahreszeit zu ermöglichen. Hug wollte überdies wissen, ob der Regierungsrat bereit wäre, einen Grundstock an solchen Pavillons zu erwerben.