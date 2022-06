Leiden unter der Hitze – Warum Basel eine glühende Asphalthölle bleibt Schwarze Strassenbeläge machen die Stadt derzeit noch heisser. Trotzdem verzichtet das Baudepartement auf den Einsatz von hellen, kühlenden Materialien. Martin Furrer

St. Alban-Anlage, Kreuzung Gellertstrasse, Sevogelstrasse, Zürcherstrasse, Sankt-Alban-Talstrasse. Foto: Nicole Pont

Normalerweise werden Steaks grilliert oder Würste. Dieser Tage aber sind es Menschen. Während vom Himmel die Sonne herunter brennt, vermittelt einem der schwarze Asphalt auf Basels Plätzen, Strassen und Trottoirs das Gefühl, auf einer glühenden Herdplatte zu tanzen: Man wird nicht nur von oben, sondern auch von unten her kräftig gekocht.

Am Marktplatz ist es die dunkel asphaltierte Tramhaltestelle, an der sich Passanten schier die Füsse verbrennen. Hell ist einzig die Markierung an der Haltestellenkante. Noch wird an den Ständen nebenan kein grilliertes Gemüse angeboten. Aber vielleicht ändert sich das angesichts der hohen Temperaturen bald?