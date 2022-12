Serie: Treibstoff Alkohol – Warum Alkohol immer schon unsere liebste Droge war Seit es uns gibt, trinken wir Alkohol – viele Kulturen hatten ein sehr entspanntes Verhältnis zum Rausch. Das änderte sich erst in der Neuzeit, wie diese kurze Geschichte des Alkohols zeigt. Michèle Binswanger

Der Flachmann wurde während der Prohibition zum liebsten Begleiter: Schauspielerin Sally O Neil im Film Mad House. Foto: imago stock&people

Seit es Menschen gibt, kam man zusammen, um sich gemeinsam zu berauschen. Dazu braucht es natürlich auch etwas, womit man sich berauschen kann. Zwar wäre die Natur voller Substanzen, die diesen Zweck erfüllen, aber aus irgendeinem Grund wählte der Mensch von Beginn weg den Alkohol als liebste Droge. Zu keiner anderen Substanz haben wir eine so lang anhaltende und innige Beziehung. Das hat sich sogar in unserer Biologie niedergeschlagen. Dank einer Genmutation, die der Mensch vor etwa zehn Millionen Jahren durchgemacht hat, können wir Alkohol besser abbauen. Beim modernen Menschen sind sogar zehn Prozent der Leberenzyme dazu da, Alkohol in Energie zu verwandeln.