Leser fragen Peter Schneider – Warum ändere ich meine Meinung nie? Unser Kolumnist erklärt, weshalb unsere Einstellungen so fix in unseren Köpfen verankert sind. Und ob wir sie ändern können. Meinung Peter Schneider

In ihrer Entwicklung sollten Kinder lernen, vorgefasste Meinungen aufzugeben. Foto: Getty Images, Westend61

Die (vor)gefasste Meinung sitzt tief. In Anlehnung an den Satiriker Thomas Gsella könnte man sagen: «Meinung sucht sich feste Bindung / Sie ist stark und sehnend wie ein Kuss / Erscheint wie seiend, nicht Erfindung / Meinung hat man, weil man muss.» Warum ist das Hinterfragen der eigenen Meinung aus psychologischer Sicht so schwierig? A. G.