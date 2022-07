«Apropos» – der tägliche Podcast – Warteschlangen und Abstriche – warum fehlt überall Personal? Am Flughafen, im Restaurant, in Spital und IT: Überall fehlen spürbar Fachkräfte. Im Podcast erklären wir, wo sie hin sind – und wie man sie zurückholen könnte. Peter Burkhardt als Gast Philipp Loser als Host Mirja Gabathuler

Fachkräftemangel – der Begriff geht seit Wochen durch die Schlagzeilen. Was er bedeutet, spüren gerade viele Schweizerinnen und Schweizer in ihrem Alltag: Im Restaurant wird die Karte ausgedünnt, am Flughafen müssen Reisende sich lange gedulden, in der Schule unterrichten Vertretungen, und auch auf Baustellen, in IT-Abteilungen oder in Spitälern geht der Betrieb langsamer voran, weil Personal fehlt. Ende Mai waren in der Schweiz gemäss Bundesamt für Statistik 114’000 Stellen offen, so viele wie noch nie.

Was ist passiert, dass heute branchenübergreifend Fachkräfte fehlen? Wohin sind diese alle verschwunden? Gibt es Lösungen, um mehr Menschen in den Arbeitsmarkt zurückzuholen – oder müssen wir uns überall an längere Wartezeiten gewöhnen? Alles Wissenswerte zum Fachkräftemangel hören Sie im Podcast «Apropos» – mit Peter Burkhardt, Leiter des Wirtschaftsressorts bei Tamedia. Gastgeber ist Philipp Loser.

Peter Burkhardt ist Leiter der Wirtschaftsredaktion von Tamedia. Der Historiker und Politikwissenschafter arbeitet seit seinem 18. Lebensjahr als Journalist. Mehr Infos Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

Fehler gefunden?Jetzt melden.