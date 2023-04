Ukraine vor Grossoffensive – Warten auf Rekruten, Waffen, Munition Der Zustand der ukrainischen Armee wird sehr unterschiedlich dargestellt. Während Politiker und Militärs von baldigen Gegenangriffen sprechen, fragen manche Fachleute: womit? Florian Hassel aus Hostomel

Für die Ukraine ist die Lage sehr schwierig: Ukrainische Soldaten an der Frontlinie nahe Bachmut. Foto: Keystone

Es ist ein trauriger Anlass, zu dem Soldaten der 46. Brigade der ukrainischen Armee ihren Dienst an der Front mit einem Abstecher in einen Kiewer Vorort unterbrechen. Hier in Hostomel wird ihr Kamerad Andri Gnetezki zu Grabe getragen. Gnetezkis Mutter Maria wirft sich schluchzend auf den mit einer blau-gelben Fahne der Ukraine verhüllten Sarg ihres Sohnes. Auf dem Sarg steht ein mit Trauerflor umrandetes Foto eines stattlichen Mannes von 44 Jahren, mit Vollbart, einer Maschinenpistole und einem roten Barett.