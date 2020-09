Abo Clubleitung stellt sich Fans Der FCB geht in die Charme-Offensive

Kritik gelangt von vielen Seiten an den Verein. Nun laden Bernhard Burgener und Roland Heri zu einem Austausch mit all jenen, die sich in den letzten Wochen bei Rotblau beschwert haben oder gar den Rücktritt des Führungsduos fordern.