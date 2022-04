Viele Flüchtlingskinder – Warteliste für ukrainische Primarschüler in Reinach In der Gemeinde gibt es derzeit nicht genügend Lehrpersonal, um alle geflüchteten Kinder zu unterrichten. Zudem wissen die Schulen nicht, wie viele Schüler noch kommen werden. Isabelle Thommen

In Aesch können neun Kinder erst nach den Osterferien eingeschult werden. Foto: Raisa Durandi

Neun Kinder im Primarschulalter befänden sich in Reinach auf einer Warteliste, sagte Gemeinderat Ferdinand Pulver (FDP) am Montagabend im Einwohnerrat. Wegen Lehrpersonenmangels haben sie noch keinen Platz in einer Schulklasse. Rund 30 ukrainische Kinder und Jugendliche sind derweil bereits in Reinach eingeschult.