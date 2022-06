Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Warren Buffet versteigert Mittagessen für 19 Millionen Dollar Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Warren Buffet hat ein Vermögen von circa 118 Milliarden Dollar (Stand 2022). Er versteigert Mittagessen für einen guten Zweck. Foto: Taylor Hill (FilmMagic)

Subtiler Seitenhieb gegen Konkurrent im LinkedIn Post?

Der Telecomanbieter Salt hat in der Schweiz eine Abdeckung mit Mobilfunk von 99,8 Prozent erreicht. Firmenchef Pascal Grieder feiert diesen Meilenstein im Berufsnetzwerk Linkedin mit einer pikanten Grafik. Diese zeigt, wie sich die Nummer drei des Landes in dieser Hinsicht entwickelt hat. Aufmerksame Anwenderinnen und Anwender werden staunen: Vor allem die erste Salt-Grafik erinnert stark an das neue Firmenlogo von Konkurrent Sunrise um Konzernchef André Krause. Zufall oder augenzwinkernder Seitenhieb auf den Mitbewerber? Wir wollen Salt jedenfalls keine bösen Absichten unterstellen.