Totes Schaf bei Lörrach – War es der Wolf? Nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt ist ein Schaf einem Räuber zum Opfer gefallen. Es könnte ein Wolf gewesen sein. Alexander Müller

Im Südschwarzwald sind mindestens zwei Wölfe unterwegs. Ist einer der beiden schon bis Lörrach gekommen? Symbolfoto: Urs Baumann

Ein gerissenes Schaf sorgt für Aufregung im Landkreis Lörrach. Das tote Tier wurde in der Gemeindeebene von Steinen gefunden. Noch ist unklar, wer für den Tod des Schafes verantwortlich ist. War es ein Wolf oder «nur» ein Hund? Beides könne derzeit von den Fachleuten der forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg nicht ausgeschlossen werden, heisst es in einer Mitteilung des Umweltministeriums von Baden-Württemberg. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird der Kadaver nun von Veterinärexperten untersucht.

Sollte sich der Verdacht auf den Wolf erhärten, wäre dies ein neuerlicher Beweis, dass der Wolf von Norden her der Schweizer Grenze immer näher kommt. Aktuell geht man davon aus, dass im Südschwarzwald zwei männliche Tiere leben. Mittels wiederholter Kotanalysen konnte 2019 belegt werden, dass eines dieser Tiere in der Nähe des Schluchsees durch den Wald streift. Ein weiteres Tier hat sein Revier bereits seit 2017 weiter nördlich im Südschwarzwald. Eines der Tiere könnte aber auch bereits die Grenze überschritten haben, in die eine oder in die andere Richtung: 2019 war im aargauischen Erlinsbach ein Wolf in eine Fotofalle getappt. Anschliessend soll er in Oberhof neben Kienberg zwei Ziegen gerissen haben. Ob es sich dabei um den gleichen Wolf wie im Südschwarzwald handelte, ist unklar.