Die Frage nach dem Servette-Spiel – War die Systemumstellung gegen Servette richtig? Eine Fünferkette und zwei Stürmer liess Trainer Alex Frei gegen Servette zu Beginn auflaufen. Das ist ungewohnt, doch lässt es sich begründen. Linus Schauffert

Alex Frei liess sein Team gegen Servette in einer Fünferkette und mit zwei Stürmern beginnen. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Fünf Verteidiger stellt FCB-Trainer Alex Frei gegen Servette von Beginn an auf: Michael Lang, Arnau Comas, Fabian Frei, Andy Pelmard und Riccardo Calafiori bilden für die ersten 45 Minuten die rotblaue Abwehr. Davor spielen drei zentrale Mittelfeldspieler und ganz vorn zwei Stürmer. Ein 5-3-2 also. Eine Formation, die man beim FCB unter Frei so noch nicht von Beginn an gesehen hat.

«Die Überlegung dahinter war, dass wir grundsätzlich mehr Druck nach vorn machen wollten», sagt Frei nach der Partie. Im Kader habe er sehr gute Stürmer, von denen er für einmal zwei nebeneinander auf dem Feld habe sehen wollen. Da er aber aufgrund der nur zwei zentralen Mittelfeldspieler kein Fan eines 4-4-2-Systems sei, habe er sich für eine Fünferkette entschieden.

Vergleicht man die erste mit der zweiten Halbzeit, scheint klar, dass der Wechsel auf dieses neue System eine falsche Entscheidung war. Denn der FCB gab bis zur Pause nur gerade zwei Schüsse ab – gefährlich war keiner davon. Als Frei in der zweiten Halbzeit auf ein 4-1-4-1 und später auf 4-2-3-1 umstellt – zwei Formationen, die den Spielern des FCB bekannt sind –, findet sein Team besser ins Spiel.

Doch die Überlegung, auf die gelernten Flügel zu verzichten und stattdessen aufs Sturmzentrum zu setzen, ist in der aktuellen Lage nicht unberechtigt. Denn von den sonst aktiven Flügelspielern kam in den vergangenen Partien ungewohnt wenig. Lief im rotblauen Spiel zu Beginn der Saison noch die Mehrheit der Angriffe über Liam Millar und Dan Ndoye, so zeigten die beiden in jüngster Vergangenheit durchwachsene Leistungen.

Millars Dribblings scheinen immer erfolgloser zu werden, seine Schüsse fliegen meist neben und über das Tor. Und auch Ndoye kann sein Tempo nicht mehr so effektiv ausspielen wie noch zu Beginn dieser Spielzeit. Zudem bringen Darian Males und Kaly Sène zu wenig Konstanz auf den Rasen.

Fabian Frei sieht bei einer Systemumstellung einen weiteren Nutzen: «Man kann immer darauf hoffen, dass der Gegner überrascht ist», sagt der Captain nach der Partie. Dass die Genfer sich so schnell auf die neue Taktik von Rotblau einstellen konnten, hat diesen Aspekt am Sonntag allerdings entkräftet. Doch war es deswegen schlichtweg eine falsche Entscheidung, auf ein 5-3-2 zu setzen? Schliesslich holte man sich als Siebter beim Tabellenzweiten einen Punkt.

