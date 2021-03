Behördenschlendrian mit Folgen – War die Münchensteiner Gemeindeversammlung rechtswidrig? Der Gemeinderat hat es verpasst, das Datum zur Fortsetzung der Versammlung vorgängig zu publizieren. Das könnte Folgen haben, denn einen solchen Fall gab es im Baselbiet noch nie. Tobias Gfeller

Die SVP stellt in Münchenstein die Frage, ob die Gemeindepräsidentin Jeanne Locher der Aufgabe gewachsen sei. Foto: Dominik Plüss/Tamedia

Nach vier Stunden Diskussion über den Quartierplan vanBaerle brach Gemeindepräsidentin Jeanne Locher (SP) die Gemeindeversammlung am Montagabend ab – um halb zwölf Uhr. Man sehe sich morgen zur gleichen Zeit am gleichen Ort, sagte sie etwas lapidar, wohl ohne zu ahnen, dass dies gar nicht so einfach ist. Denn der Dienstag wurde im Vorfeld als Termin für eine mögliche Fortsetzung der Versammlung nirgends publiziert. Nur gerade die knapp 270 Teilnehmer der Versammlung am Montag wussten Bescheid. Für SVP-Präsident Stefan Haydn ist klar, dass dies so nicht geht. «Nur 268 Personen wussten von der Gemeindeversammlung heute Abend Bescheid. Die 12’000 anderen Münchensteiner nicht und wurden so von der Demokratie ausgeschlossen.» Stefan Haydn beantragte deshalb gleich zu Beginn am Dienstag den Abbruch der Versammlung. Doch dies wurde klar abgelehnt.