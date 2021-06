Wochenduell: EM der besonderen Art – War die Europameisterschaft bisher ein Fussballfest? Ein Turnier über den ganzen Kontinent verteilt, halb leere Stadien, müde Spieler, Kontroversen auf und neben dem Feld – die Euro 2021 ist eine spezielle. Benjamin Schmidt , Daniel Schmidt

Sorgt auf dem Feld für Tore und daneben für Diskussionsstoff und fallende Aktienkurse: Portugals Superstar Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

Ja: Traumtore, Pfeifkonzerte und filmreife Comeback-Storys – was will man mehr?

Gross waren sie, die Sorgen, dass die Fussball-Europameisterschaft zu einem Fiasko werden könnte. Die Ängste vor mangelnder Euro-Stimmung aufgrund der fragwürdigen Dezentralisierung der Spiele auf elf Länder in Stadien, die aus Pandemiegründen nur zu einem Bruchteil gefüllt sein werden, dazu die stetige Unsicherheit, ob Corona-Fälle zu einer Wettbewerbsverzerrung führen können – sie alle waren zumindest bisher unbegründet. Wir blicken auf eine attraktive Vorrunde zurück, die Lust auf mehr macht.

Schon jetzt präsentiert sich das Turnier in sportlicher Hinsicht ansehnlicher als die Endrunde vor fünf Jahren in Frankreich, die mit einem Schnitt von gerade einmal 2,12 Toren pro Spiel an Langeweile kaum zu überbieten war. Verantwortlich gemacht dafür wurde der damals neue Turniermodus, der mit der Aufstockung von 16 auf 24 Nationen und der Aussicht, auch als Gruppendritter noch den Achtelfinal erreichen zu können, dazu führte, dass scheinbar jede Mannschaft auf ein torloses Remis spielte mit der Angst im Nacken, früh wieder abreisen zu müssen. Die aktuelle Austragung des Turniers beweist: Es geht auch anders. Nach dem gestrigen Stand, vor Abschluss der finalen Gruppenpartien der Gruppen E und F, fielen 2,38 Tore pro Spiel. Und darunter fanden sich einige, die so manchem Fan die Kinnlade runterfallen liessen. So etwa der Treffer des Tschechen Patrik Schick, der Schottlands Goalie David Marshall aus knapp 50 Metern überwand. Oder der Schlenzer von Xherdan Shaqiri gegen die Türkei, der die Fans wieder auf den Achtelfinaleinzug hoffen liess.



Natürlich wäre es schön, wenn noch mehr Zuschauer in die Stadien strömen könnten. Aus optischer Perspektive sind leere Plätze an einem grossen Turnier stets ein Dämpfer. In akustischer Hinsicht jedoch ist es nach über einem Jahr Zuschauerabstinenz Balsam für jeden Fussballliebhaber, mal wieder Fangesänge, Jubelschreie und sogar Pfeifkonzerte vernehmen zu können. Das Turnier bietet bisher einen Vorgeschmack darauf, was nach dem Turnier folgt, wenn der Fussball wieder in die Stadien der nationalen Ligen zurückkehrt. Und die K.-o.-Phase verspricht sogar noch mehr: Zur Finalwoche in London sollen rund 65’000 Schaulustige zugelassen werden. Was volle Stadien bewirken können, untermauerten die Arenen in Budapest und Kopenhagen, die sich das Prädikat «Hexenkessel» durchaus verdienten.



Für einmal wurde es im Parken von Kopenhagen jedoch still. Und zwar, als Christian Eriksen zu Boden sackte und reanimiert werden musste. Die Freude auf das Turnier war quasi schon vorbei, als es noch gar nicht richtig begonnen hatte. Doch Eriksen erholte sich, Danish Dynamite kämpfte sich zurück und spielte sich mit einem furiosen 4:1 gegen Russland doch noch in die Schlussrunde. Es ist eine filmreife Comeback-Story, an die man sich noch lange erinnern und die man immer mit dieser Endrunde verbinden wird. Mögen die Spiele so weitergehen. Benjamin Schmidt

War die Europameisterschaft bisher ein Fussballfest? Ja. Die Spieler liefern auf dem Platz Action und Emotionen, trotz erschwerten Bedingungen. Und auch neben dem Feld passiert einiges, das für Aufsehen sorgt. Nein. Wenige Fans, keine Stimmung, müde Spieler, die über den Platz schlurfen: Es wird Zeit, dass die Fussballsaison 2020/21 endlich zu Ende geht.

Nein: Unwürdige Kulissen, halb leere Stadien, anhaltende Corona-Sorgen – an eine unbeschwerte EM ist nicht zu denken

Ein Fussballfest, das ist Zusammengehörigkeit, Gemeinschaft, ausgelassene Stimmung. Vor Ort im Stadion und daheim vor den TV-Bildschirmen. Dieses Gefühl der Unbeschwertheit bleibt bei der bisherigen Europameisterschaft jedoch auf der Strecke.

Das liegt vor allem daran, dass zu einem Fest unweigerlich ein zentraler Gastgeber gehört, der die Brücke zu den Gästen – in diesem Fall den anreisenden Fans – schlägt, die er bei sich empfängt. Dadurch entsteht eine persönliche Verbindung. Da diese EM jedoch mehrere Gastgeber hat und die Fans immer wieder zwischen den verschiedenen Ländern hin- und herreisen müssen, fällt es den Gästen zwangsläufig schwer, eine solche aufzubauen. Darunter leidet auch die Identifikation mit dem jeweiligen Gastgeberland. Die Uefa wollte mit ihrem Turnier in elf Ländern Fussballeuphorie nach ganz Europa bringen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Die vielen Austragungsorte sorgen dafür, dass die EM unpersönlicher und distanzierter daherkommt als die vorangegangenen Editionen.

Ein weiterer Grund für das ausbleibende Fussballfest ist die geringere Anzahl an Zuschauern in den Stadien. In einer halb leeren Arena wird es schwierig, für eine eindrucksvolle Stimmung zu sorgen, die auch den Zuschauer vor dem Fernseher erreicht. Es scheint daher nicht verwunderlich, dass die TV-Quoten hinterherhinken, besonders im Vergleich zum vorherigen Turnier in Frankreich 2016. Die deutschen EM-Übertragungsanstalten ARD und ZDF verbuchten nach den ersten Spielen des Turniers einen Zuschauerrückgang von teilweise mehr als 30 Prozent.

Darüber hinaus drückt die derzeitige Pandemie unvermeidlich auf die Euphoriebremse. Sie scheint wie ein Damoklesschwert über dem Turnier zu schweben. Da sowohl bei den Spielen vor Ort als auch bei den Public Viewings Einschränkungen gelten und die Angst vor einer Infektion fortbesteht, kann von einer sorglosen, ausgelassenen Feststimmung keine Rede sein. In den Stadien macht sich das insofern bemerkbar, als während dieses Turniers die erlaubte Kapazität in mehreren Fällen nicht voll ausgeschöpft wurde.

Als würden die fehlende Kulisse eines Gastgeberlandes, die halb leeren Stadien oder die Corona-Krise die Fussballfest-Stimmung nicht schon genug beeinträchtigen, trägt auch die Organisatorin, die Uefa, ihren Teil dazu bei: Sie verhinderte, dass das Münchner EM-Stadion als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung in Regenbogenfarben leuchten konnte – und sorgte damit für viel Unverständnis. All dies zeigt: Von einem Fussballfest, von einem Gefühl der Unbeschwertheit, ist diese EM weit entfernt. Daniel Schmidt

* Das Wochenduell: Die «Basler Zeitung» stellt sich ab sofort in regelmässigem Abstand Themen, die die Sportwelt bewegen – und beleuchtet dabei in einem Pro und einem Kontra beide Seiten. Zuletzt erschienen: Ist Novak Djokovic der beste Spieler der Geschichte?Erlebt der Radsport einen Boom?Werden die Starwings auch in Zukunft Titelanwärter sein?Hängt uns der Fussball bald zum Hals heraus?

