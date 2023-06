Wachsende Kritik: Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, begründet an der Medienkonferenz vom Donnerstag, 22. Juni, in Zürich den Zinsentscheid. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Als «zu riskant und nicht nachvollziehbar» kritisiert der Schweizerische Gewerkschaftsbund den Entscheid der Nationalbank, ihren Leitzins zum fünften Mal in Folge zu erhöhen. Andere Kommentare zielen in die gleiche Richtung. Warum erhöht die Nationalbank die Zinsen, wenn doch die Inflation schon am Sinken ist?

Die Zinserhöhung wird zu höheren Mieten führen. Wegen deren Gewicht im Landesindex der Konsumentenpreise heizt die Nationalbank damit die Inflation an, die sie bekämpfen will.

Wie es der Kultur der Nationalbank entspricht, haben sie sich unter Unsicherheit für die sture Verfolgung ihres Mandats entschieden: Preisstabilität herzustellen.

Wenn etwa Deutschland oder die USA, die wichtigsten Handelspartner der Schweiz, in den nächsten Monaten in eine Rezession abrutschen, wird die Konjunktur auch hierzulande tauchen und den Preiserhöhungen ein Ende setzen. Der jüngste Zinsschritt könnte sich als Fehler erweisen.

Aber Thomas Jordan und sein Team können nicht in die Zukunft sehen. Wie es der Kultur der Nationalbank entspricht, haben sich die Verantwortlichen unter Unsicherheit für die sture Verfolgung ihres Mandats entschieden: Preisstabilität herzustellen. Schliesslich ist der Realzins, der Zins nach Abzug der Inflation, nach wie vor klar negativ.

Thomas Jordan wird nicht nur wegen seiner Zinspolitik Sturheit vorgeworfen. Die Credit Suisse wäre nicht untergegangen, wenn er rechtzeitig Garantien abgegeben hätte, heisst es.

Man soll Zentralbanker daran messen, wie sie ihren Auftrag erfüllen.

Doch dieser Vorwurf verdreht die Verantwortung. Die Bank wurde von einem inkompetenten Verwaltungsrat und von Abzockern im Management zugrunde gerichtet. Die Nationalbank hat kein Mandat, eine kaputte Bank am Leben zu erhalten.

Man soll Zentralbanker daran messen, wie sie ihren Auftrag erfüllen. Die Nationalbank hat verhindert, dass aus dem Fall der CS ein Schaden für die Volkswirtschaft und eine weltweite Finanzkrise entstanden ist. Auftrag erfüllt.

Die Schweiz hat Finanzkrise, Eurokrise und Pandemie weit besser überstanden als vergleichbare Länder. Die Inflation ist nicht auf 10 Prozent gestiegen wie in den USA oder im Euroraum. Auftrag erfüllt.

Man darf Jordan Sturheit vorwerfen. Der Erfolg gibt ihm recht.



