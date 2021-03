Im Fokus: Timm Klose – War das 1:1 gegen YB der Wendepunkt für den Rückkehrer? Im Spitzenspiel überzeugte Timm Klose, die defensive Ausrichtung des FCB kommt ihm entgegen. Und trotzdem muss die Frage erlaubt sein: Was passiert im Sommer? Tilman Pauls

Timm Klose war im Spitzenspiel gegen die Young Boys der beste Basler Spieler und vereitelte zahlreiche Angriffe der Berner. Foto: Freshfocus

So hatten der FC Basel und Timm Klose sich das wohl vorgestellt, als der Innenverteidiger im letzten Jahr zu seinem Herzensclub zurückkehrte: Im Spitzenspiel gegen die Young Boys war Klose der beste Basler. Er vereitelte zahlreiche Angriffe der Gegner, gewann die meisten seiner Kopfballduelle und tat, was Ciriaco Sforza von all seinen Spielern verlangt hatte: Er zeigte Leidenschaft, Einsatz und Willen.

Dieser Auftritt stand in einem deutlichen Gegensatz zu seinem ersten Spiel für den FCB, ebenfalls gegen YB, als ihm beim entscheidenden Gegentor der Berner Stürmer Meschack Elia davonlief. Es war ein missglückter Kaltstart für Klose, der auch in den folgenden Wochen immer wieder Kritik einstecken musste.

«Als wir ihn geholt haben, hatte er noch nicht den nötigen Rhythmus», sagt Sforza jetzt, vor dem Spiel gegen Servette, dazu sei die schwierige Situation rund um den Club und die Mannschaft gekommen. «Wir haben ihn als Leader für den Platz und die Kabine geholt. Darauf muss er sich konzentrieren», sagt der Trainer.

Gegen YB kam Klose entgegen, dass der FCB tief stand und er seine Qualitäten ausspielen konnte – und wohl auch in den nächsten Partien ausspielen wird. Sforza denkt nicht daran, die defensive Grundhaltung in Genf zu ändern, das Konzept aus dem Spitzenspiel soll den Baslern auch weiterhin Halt verleihen.

Damit steigen die Chancen, dass Timm Klose am Samstag erneut zu den zentralen Basler Spielern gehört und dem Team Sicherheit verleiht. Und trotzdem stellt sich angesichts seiner weiteren Auftritte in den letzten Monaten die Frage, was im Sommer passiert, wenn sein Leihvertrag ausläuft.