Baselbieter Denkmaltage – «Wann wird das erste Kunststoff-Fenster unter Schutz gestellt?» Sparprogramme haben der Baselbieter Denkmalpflege zugesetzt. Sie will aber nicht zu einem Relikt aus vergangenen Tagen werden. Kurt Tschan

Der Aufbau des Ofens für die Verbrennung von Kalk in einem Liesberger Steinbruch läuft auf Hochtouren. Foto: Kurt Tschan

Das Wetter ist frühherbstlich an diesem Dienstag Ende August in Liesberg. Im Steinbruch an der Baselstrasse unweit der Birs ist die morgendliche Kühle noch etwas ausgeprägter als auf der Sonnenterrasse im Dorf. Zuhinterst im Steinbruch der Gebrüder Thomann, wo sonst Bildhauerin Lara Oser unter einem Wellblechdach ungestört ihrer Arbeit nachgeht, herrscht emsiges Treiben. Ein halbes Dutzend Männer ist damit beschäftigt, einen Steinofen aufzubauen. Dieser soll zu einem der Höhepunkte an den Europäischen Tagen des Denkmals im Baselbiet werden. Sie finden am 11. und 12. September statt und stehen unter dem Titel «Wissen und Können erfinden sich immer wieder neu».