Auf dem Land ärgern sich manche Menschen über lärmige Motorradfahrer, in der Stadt sind es eher die «Auto-Poser», die für rote Köpfe sorgen. Foto: Colourbox

Was wurde diesen Sommer wieder gestritten und reklamiert: Sogenannte Auto-Poser, also junge Menschen, die ihren Fahrzeugen ein meist illegales «Update» verschaffen, das mehr Lärm als nötig verursacht, sorgten bei vielen Anwohnern in Stadt und Land für Ärger. In den Fokus gerieten auch Motorradfahrer, deren meist legale Motoren viele Menschen offensichtlich so sehr zur Weissglut treiben, dass sie neue gesetzliche Regelungen verlangen. Diese Wut kann ich nur bedingt nachvollziehen.