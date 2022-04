Die Frage vor dem FCB-Spiel – Wann konnte der FCB zuletzt gegen YB gewinnen? Am Sonntag könnte dem FCB ein grosser Schritt in Richtung Vizemeisterschaft gelingen. Doch die letzten Spiele gegen YB zeigen, dass dem FCB trotz guter Form eine äusserst schwierige Aufgabe bevorsteht. Linus Schauffert

Wird dem FCB am Sonntag der erste Sieg gegen YB seit Juli 2020 gelingen? Foto: Raphael Moser

Es ist kein Geheimnis, dass der FC Basel zuletzt gegen die Berner Young Boys oft den Kürzeren gezogen hat. Die Basler YB-Schwäche ist derart ausgeprägt, dass der letzte Sieg gegen die Berner über eineinhalb Jahre zurückliegt. Damals, am 11. Juli 2020, gewann Rotblau zu Hause vor 1000 Zuschauern mit 3:2 durch die Tore von Samuele Campo (1) und Arthur Cabral (2). Es sollten darauf vier Unentschieden und drei Niederlagen gegen YB folgen. Die letzte davon war ein 1:3 am 13. Februar dieses Jahr.

Es scheint also, als stünden die Sterne schlecht für einen FCB-Erfolg am kommenden Sonntag. Doch sprechen die neusten Ergebnisse der beiden Teams eine andere Sprache. Die Berner Young Boys setzten nach dem 3:1-Sieg über Sion am 26. Februar zu einer lange nicht mehr gesehenen Negativserie samt Trainerwechsel an: Aus den letzten vier Spielen holten die Berner gerade mal zwei Punkte. Eine solch schwache Serie hatte YB zuletzt im Frühjahr 2014.

FCB-Siegesserie

FCB-Trainer Guillermo Abascal warnt jedoch: «YB wird nach dem Schock der letzten beiden Spiele sicherlich sehr hungrig auf einen Sieg sein.» Dem FCB hingegen läuft es zurzeit so gut wie zuletzt zu Beginn dieser Spielzeit. Da gelang es den Baslern auch schon, eine Siegesserie von drei Spielen aufzustellen. Dies ist nach den Siegen gegen Lugano, Servette und GC nun auch wieder der Fall.

Die momentane Verfassung der beiden Teams spricht also durchaus dafür, dass dem FCB zum ersten Mal seit 2020 wieder ein Sieg gegen die Berner gelingen könnte. Dieses Mal aber vor weitaus mehr als 1000 Zuschauern. Es wird für Sonntag mit einem Besucherandrang von 25’000 Personen gerechnet.



Das Telegramm vor dem Spiel Infos einblenden FC Basel - BSC Young Boys Sonntag, 16.30 Uhr. – St.-Jakob-Park – SR San. Voraussichtliche Aufstellung FCB 4-2-3-1: Lindner; Lang, Frei, Pelmard, Tavares; Burger, Xhaka; Ndoye, Esposito, Stocker 60% (Males 40%); Szalai. Ersatz: Gebhardt; Katterbach, Kasami, Lopez, Djiga, Palacios, Millar, Males, Fernandes, Tschalow. Krank: Pavlovic. Gesperrt: Hajdari. Verletzt: Essiam (Entzündung im Oberschenkel), Petretta (Bänderverletzung und knöcherne Läsion am Fusswurzelknochen). Rekonvaleszent: Padula (im Aufbau nach Knorpelschaden). Nicht aufgeboten: Nikolic. Voraussichtliche Aufstellung YB 4-4-2: von Ballmoos; Blum, Zesiger, Lauper, Garcia; Mambimbi, Sierro, Fernandes, Varga; Elia, Kanga. Verletzt: Fassnacht, Rieder, Monteiro, Petignat. Fraglich: Lustenberger, Ngamaleu, Sulejmani, Camara.



