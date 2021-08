Im Fokus – Wann kehrt Eray Cömert zurück? Der Nationalspieler genoss nach der EM etwas länger Ferien als die anderen FCB-Spieler und braucht nun Spielpraxis. Dominic Willimann

Eray Cömert möchte wieder Akzente setzen – und vielleicht gar einen Transfer ins Ausland anstreben. Foto: Pascal Muller (Freshfcous)

Über zwei Monate ist es her, seit Eray Cömert letztmals in der Startformation des FC Basel gestanden hat. Der Gegner? FC Sion. Nun gastieren die Walliser am Sonntag im Joggeli und einiges deutet darauf hin, dass der 23-Jährige, der wegen der EM-Teilnahme eine kürzere Vorbereitung hinter sich hat, in die Startelf zurückkehren könnte.

Weiter nach der Werbung

Das wäre bereits am Donnerstag in Albanien möglich gewesen. Doch Cömert spielte nicht und das führte zu Mutmassungen: Etwa, ob der 23-Jährige seinen Weggang aus Basel aufgleise, immerhin läuft sein Vertrag im nächsten Sommer aus. Doch dem ist (noch) nicht so. Weil sich der Nationalspieler in der Nacht vor dem Spiel in Albanien übergeben musste und sich danach schwach fühlte, kam Nasser Djiga zu seinem Debüt in Rotblau.

Bei seiner Premiere hat sich der Defensivspezialist aus Burkina Faso aber in der Endphase leicht verletzt und wird gegen Sion fehlen. Das erhöht die Chance, dass Cömert Spielpraxis erhält, zumal er wieder in den Rhythmus kommen muss.

Allerdings lässt Patrick Rahmen offen, ob er gegen die Walliser mit vier oder nur mit drei Verteidigern antritt. Das würde heissen, der Trainer könnte seine Abwehr ganz unterschiedlich besetzen. Möglichkeiten stehen ihm mit Michael Lang, Sergio Lopez, Raoul Petretta, Andy Pelmard, Fabian Frei, Gonçalo Cardoso und eben Cömert genügend zur Verfügung. Rahmen sagt: «Ich schätze diese Konkurrenz, wir können aus dem Vollen schöpfen.»

Die mutmasslichen Aufstellungen. Foto: BaZ

Fehler gefunden?Jetzt melden.